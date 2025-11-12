UBS: Η Ελλάδα στο επίκεντρο των «value» αγορών για το 2026
UBS: Η Ελλάδα στο επίκεντρο των «value» αγορών για το 2026
Η UBS τοποθετεί ρητά την Ελλάδα μεταξύ των λίγων φθηνών αγορών με θετικό προφίλ κινδύνου και ελκυστικό risk/reward - Οι ευκαιρίες που βλέπει στην Ευρώπη
Η UBS προβλέπει ότι το 2026 θα είναι χρονιά επιλεκτικών αποδόσεων στις διεθνείς αγορές, με τις αναδυόμενες οικονομίες να προσφέρουν «κρυμμένες» ευκαιρίες και την Ευρώπη να εισέρχεται σε μια νέα φάση ανανέωσης και επενδυτικής δυναμικής.
Ο ελβετικός οίκος βλέπει συνολικές αποδόσεις 7-9% στις μετοχές των EM, 5-7% στα τοπικά ομόλογα και 3-5% στα ομόλογα σκληρού νομίσματος, ενώ για την Ευρώπη προβλέπει αύξηση 7% στα κέρδη ανά μετοχή και στόχο 650 μονάδες για τον STOXX 600. Στις δύο ετήσιες εκθέσεις του – «Global Strategy: EM 2026 Outlook» και «European Equity Strategy: Europe’s Next Era» – η UBS παρουσιάζει συνολικά 14 κορυφαίες τοποθετήσεις (Top Trades) και 7 θεματικές επενδυτικές κατευθύνσεις για το νέο έτος.
Η UBS εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή στροφή προς την ενεργειακή αυτάρκεια, την ηλεκτροποίηση και την τεχνολογική αναβάθμιση θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και για την ελληνική οικονομία, καθιστώντας τη σταθερό σημείο αναφοράς για τους επενδυτές, που αναζητούν συνδυασμό μακροοικονομικής σταθερότητας και υπεραπόδοσης.
Η UBS σημειώνει ότι οι κινήσεις αυτές συνδυάζουν απόδοση και διαφοροποίηση, με προσεκτικό risk management, καθώς οι παγκόσμιες αγορές εισέρχονται σε φάση πιο ήπιων αποδόσεων και αυξημένων διαφορών μεταξύ περιφερειών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ο ελβετικός οίκος βλέπει συνολικές αποδόσεις 7-9% στις μετοχές των EM, 5-7% στα τοπικά ομόλογα και 3-5% στα ομόλογα σκληρού νομίσματος, ενώ για την Ευρώπη προβλέπει αύξηση 7% στα κέρδη ανά μετοχή και στόχο 650 μονάδες για τον STOXX 600. Στις δύο ετήσιες εκθέσεις του – «Global Strategy: EM 2026 Outlook» και «European Equity Strategy: Europe’s Next Era» – η UBS παρουσιάζει συνολικά 14 κορυφαίες τοποθετήσεις (Top Trades) και 7 θεματικές επενδυτικές κατευθύνσεις για το νέο έτος.
Οι θετικές αναφορές στην ΕλλάδαΣτο EM 2026 Outlook, η UBS τοποθετεί ρητά την Ελλάδα μεταξύ των λίγων φθηνών αγορών με θετικό προφίλ κινδύνου και ελκυστικό risk/reward, μαζί με τη Μαλαισία και τη Βραζιλία. Ο οίκος επισημαίνει ότι η χώρα διαθέτει σταθερή μακροοικονομική βάση, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και χαμηλές αποτιμήσεις, ενώ οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων άνω του 15%.
Η UBS εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή στροφή προς την ενεργειακή αυτάρκεια, την ηλεκτροποίηση και την τεχνολογική αναβάθμιση θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και για την ελληνική οικονομία, καθιστώντας τη σταθερό σημείο αναφοράς για τους επενδυτές, που αναζητούν συνδυασμό μακροοικονομικής σταθερότητας και υπεραπόδοσης.
Η UBS σημειώνει ότι οι κινήσεις αυτές συνδυάζουν απόδοση και διαφοροποίηση, με προσεκτικό risk management, καθώς οι παγκόσμιες αγορές εισέρχονται σε φάση πιο ήπιων αποδόσεων και αυξημένων διαφορών μεταξύ περιφερειών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα