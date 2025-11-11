Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Οι θέσεις που ανέπτυξε στο δικαστήριο του Άμστερνταμ για την υπόθεση με τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης
Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Οι θέσεις που ανέπτυξε στο δικαστήριο του Άμστερνταμ για την υπόθεση με τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης
Οι δύο πλευρές παρουσίασαν σήμερα τα επιχειρήματά τους – Η απόφαση αναμένεται μέσα στο επόμενο τρίμηνο
Εκδικάστηκε σήμερα στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ η υπόθεση αποζημίωσης που έχει καταθέσει η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (ΖΜΘ) κατά της Heineken N.V. και της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, σε ένα δικαστικό σίριαλ που κρατά ήδη έξι χρόνια.
Οι δύο πλευρές ανέπτυξαν σήμερα τα επιχειρήματα τους ενώ το δικαστήριο αναμένεται να λάβει απόφαση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.
Υπενθυμίζεται ότι η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, που επικαλείται ζημιές απο αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στην ελληνική αγορά «πατώντας» σε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού το 2014 για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, αξιώνει μεταξύ 181,84 εκατ. ευρώ και 195,46 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων τόκων έως 1/1/2025), πλέον τόκων από 01.01.2025 μέχρι την ημερομηνία τυχόν υποχρέωσης καταβολής, συν επιπλέον τόκους και 831,5 χιλ. ευρώ για αμοιβές συμβούλου.
Σε επίσημη δήλωση της, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σημειώνει ότι η Heineken N.V. και η ίδια «παραμένουν πεπεισμένες πως οι ισχυρισμοί της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης είναι αβάσιμοι και ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν προκάλεσε καμία ζημία στην εταιρεία».
