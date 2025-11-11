Απλήρωτα τιμολόγια 3,7 δισ. ευρώ από το Δημόσιο - Στήνεται ψηφιακό «ραντάρ» για τους ασυνεπείς φορείς
Πρωταθλητές τα νοσοκομεία - Οι ασυνεπείς φορείς θα τίθενται υπό αυστηρή εποπτεία, ενώ τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση
Το Δημόσιο συνεχίζει να «πνίγει» την αγορά, κρατώντας στα συρτάρια του απλήρωτα τιμολόγια 3,7 δισ. ευρώ προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Παρά τις εξαγγελίες για εκκαθάριση, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές παραμένουν σε όλα τα επίπεδα – από τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ μέχρι τα ασφαλιστικά ταμεία και τα δημόσια έργα.
Τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν ελαφρώς τον Σεπτέμβριο (3,77 δισ. από 3,88 δισ. ευρώ τον Αύγουστο), όμως παραμένουν κατά 23,5% υψηλότερα σε σχέση με το τέλος του 2024. Με απλά λόγια, το Δημόσιο συνεχίζει να συσσωρεύει «φέσια» σε βάρος της αγοράς.
Πρωταθλητές στις οφειλές τα νοσοκομεία, όπου τα απλήρωτα τιμολόγια εκτοξεύτηκαν στα 1,66 δισ. ευρώ – από 1,13 δισ. ευρώ στο τέλος του περασμένου έτους. Οι προμηθευτές φαρμάκων και ιατρικού υλικού περιμένουν μήνες για να πληρωθούν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ρευστότητα των εταιρειών. Ακολουθεί ο ΕΟΠΥΥ με 249 εκατ. ευρώ, τα ασφαλιστικά ταμεία με συνολικά 612 εκατ. ευρώ, οι δήμοι και οι περιφέρειες με 240 εκατ. ευρώ και τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου με 222 εκατ. ευρώ.
Ακόμα και ο κρατικός προϋπολογισμός «χρωστά» 205 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 169 εκατ. αφορούν καθυστερημένες πληρωμές σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – δηλαδή σε εργολάβους και επιχειρήσεις που εκτελούν δημόσια έργα και περιμένουν να πληρωθούν. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων φτάνουν τα 826 εκατ. ευρώ, με 178 εκατ. από αυτά «κολλημένα» λόγω γραφειοκρατίας ή λαθών στα δικαιολογητικά.
Μπροστά σε αυτή την εικόνα, το υπουργείο Οικονομικών στήνει επιτροπή για να εντοπίσει τις πραγματικές αιτίες των καθυστερήσεων και να βάλει φρένο μέχρι το 2026. Σε συνεργασία με τη ΓΓΠΣ και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημιουργείται νέα πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι ιδιώτες θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά τους και το κράτος θα έχει πλήρη εικόνα για το ποιος πληρώνει και ποιος όχι.
Στόχος είναι να υπάρχει μέχρι το 2026 μια «μαύρη λίστα» με τους φορείς που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες, το ύψος των χρεών τους και τους λόγους που τα κονδύλια δεν εκταμιεύονται, παρότι έχουν προβλεφθεί. Οι ασυνεπείς φορείς θα τίθενται υπό αυστηρή εποπτεία, ενώ τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση.
