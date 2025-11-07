Έλον Μασκ: Τι μπορεί να αγοράσει με το αδιανόητο ποσό του $1. τρισ. – Από την Coca-Cola μέχρι… την Ελβετία
Η Tesla ενέκρινε ένα πρωτοφανές πακέτο αμοιβών που θα μπορούσε να κάνει τον Έλον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο, ανοίγοντας τη συζήτηση για το τι σημαίνει πραγματικά ένα «τρισεκατομμύριο»
Ένα πακέτο που γράφει ιστορία
Όπως αναμενόταν, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ένα εντελώς πρωτοφανές πακέτο αποδοχών για τον Έλον Μασκ, το οποίο, μέσα στην επόμενη δεκαετία, θα μπορούσε να τον μετατρέψει στον πρώτο άνθρωπο στην ιστορία με περιουσία άνω του 1 τρισ. δολαρίων.
Για να γίνει όμως αυτό, η Tesla πρέπει να πετύχει εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους —μεταξύ αυτών, αύξηση της κεφαλαιοποίησής της κατά 466%. Είναι εφικτό; Οι απόψεις διαφέρουν. Ωστόσο, ακόμη και η πιθανότητα είναι αρκετή για να πυροδοτήσει τη φαντασία γύρω από την έννοια του «τρισεκατομμυρίου».
