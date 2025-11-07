Έλον Μασκ: Τι μπορεί να αγοράσει με το αδιανόητο ποσό του $1. τρισ. – Από την Coca-Cola μέχρι… την Ελβετία

Η Tesla ενέκρινε ένα πρωτοφανές πακέτο αμοιβών που θα μπορούσε να κάνει τον Έλον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο, ανοίγοντας τη συζήτηση για το τι σημαίνει πραγματικά ένα «τρισεκατομμύριο»