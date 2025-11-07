Ανοδική πορεία για τα LNG – Αυξημένη δραστηριότητα στα φορτία των ΗΠΑ

Ο Οκτώβριος αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυναμικός για την αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), όπως αναφέρει στην τελευταία του έκθεση ο ναυλομεσιτικός οίκος INTERMODAL και ο αναλυτής του, Νίκος Ταγκούλης.Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ναύλα σημείωσαν αξιοσημείωτη άνοδο, με τον μέσο όρο για πλοία χωρητικότητας 174.000 cbm να διαμορφώνεται στα 49.750 δολάρια/ημέρα στο τέλος του μήνα — επίπεδα πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο του 2025, που βρίσκεται στα 27.886 δολάρια/ημέρα.Ο Ατλαντικός ήταν ο βασικός πυλώνας της ανάκαμψης, με τις spot τιμές να ξεπερνούν ακόμη και τα 60.000 δολάρια/ημέρα, γεγονός που αντικατοπτρίζει την έντονη δραστηριότητα και τη μειωμένη διαθεσιμότητα πλοίων. Συνολικά, τα μέσα spot ναύλα του Οκτωβρίου αυξήθηκαν κατά 6% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.«Η άνοδος των εξαγωγών LNG από τις ΗΠΑ αποτέλεσε τον κύριο κινητήριο μοχλό για την ενίσχυση των ναύλων στον Ατλαντικό», σχολιάζει ο Νίκος Ταγκούλης στην ανάλυσή του. «Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27,6% σε ετήσια βάση, με την Ευρώπη να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων».Η Ευρώπη, ενόψει της χειμερινής περιόδου και της προσπάθειας απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο αγωγών, αύξησε τη ζήτησή της. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε τον Οκτώβριο στην ανακοίνωση του 19ου πακέτου κυρώσεων, το οποίο προβλέπει την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG από το 2027 για μακροπρόθεσμα συμβόλαια και τη σταδιακή λήξη των βραχυπρόθεσμων συμφωνιών.