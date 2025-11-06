Έξυπνοι μετρητές σε όλη την Ελλάδα: Πώς η νέα τεχνολογία θα αλλάξει την κατανάλωση ρεύματος

Κλείσιμο

Η νέα εποχή της ενέργειας στην Ελλάδα ξεκινά με μια συμφωνία-ορόσημο: η Nova αναλαμβάνει, μετά από διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ, τη διασύνδεση 1.000.000 έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του είδους στη χώρα, που ανοίγει τον δρόμο για τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό των ενεργειακών υποδομών.Το έργο εντάσσεται στο φιλόδοξο σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ για αντικατάσταση όλων των συμβατικών μετρητών με έξυπνες συσκευές – συνολικά 7,7 εκατομμύρια μετρητές πανελλαδικά – δημιουργώντας ένα ενεργειακό δίκτυο που θα μπορεί να αυτοπαρακολουθείται, να εντοπίζει βλάβες σε πραγματικό χρόνο και να συμβάλλει στην πράσινη ανάπτυξη.H τεχνολογία πίσω από την «έξυπνη» ενέργειαΟι νέες τεχνολογίες NB-IoT (Narrowband Internet of Things) και LTE-M (Long Term Evolution for Machines) επιτρέπουν τη συνεχή συλλογή και μετάδοση δεδομένων κατανάλωσης με ασφάλεια και ακρίβεια.Κάθε «έξυπνος» μετρητής θα αποστέλλει 96 μετρήσεις ημερησίως – μία κάθε 15 λεπτά – δίνοντας στους καταναλωτές πλήρη εικόνα της κατανάλωσης και επιτρέποντας στον ΔΕΔΔΗΕ να εντοπίζει ρευματοκλοπές ή διακοπές χωρίς καθυστέρηση.Η Nova παρέχει ειδικές MFF2 eUICC κάρτες SIM και ένα IoT Management Portal, μέσω του οποίου οι τεχνικοί μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία των μετρητών, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και να πραγματοποιούν αναβαθμίσεις εξ αποστάσεως (over-the-air) χωρίς επιτόπια παρουσία συνεργείων.Ένα ασφαλές, επεκτάσιμο και πράσινο δίκτυοΤο δίκτυο NB-IoT/LTE-M της Nova προσφέρει διπλή κάλυψη, ακόμα και σε υπόγειες εγκαταστάσεις, ενώ η μετάδοση δεδομένων γίνεται κρυπτογραφημένα και με υψηλή διαθεσιμότητα. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά σε τεχνολογίες 5G και να υποστηρίξει πλήθος εφαρμογών Internet of Things (IoT).«Με το έργο αυτό, η Nova θέτει νέα πρότυπα στον τομέα των έξυπνων μετρήσεων, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Δημήτρης Μάγκος, Executive Director B2B της εταιρείας. «Δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που προσφέρει λειτουργικά και περιβαλλοντικά οφέλη για όλους».Ο ΔΕΔΔΗΕ στη νέα εποχή του “έξυπνου” δικτύουΟ διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Τάσος Μάνος, τόνισε ότι η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών σηματοδοτεί ένα ιστορικό άλμα για το ενεργειακό δίκτυο της χώρας:«Με την ψηφιοποίηση των γραμμών και των υποσταθμών, το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ γίνεται το μεγαλύτερο σύστημα συνδεδεμένων συσκευών στην Ελλάδα. Με τη συνεργασία μας με τη Nova διασφαλίζουμε ότι οι μετρητές επικοινωνούν με ασφάλεια και αξιοπιστία, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση και πιο “έξυπνες” υπηρεσίες στους πολίτες».