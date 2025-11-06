Παπασταύρου στη Σύνοδο για την Ενέργεια: Η παρουσία μεγάλων εταιρειών ενισχύει τις ελληνικές θέσεις σε ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε πως στόχος της ελληνικής πλευράς είναι «να υποστηρίξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή»
Για ιστορική ευκαιρία έκανε λόγο ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου Διατλαντικής Συνεργασίας, αναφερόμενος στις προοπτικές της Ελλάδας στον τομέα των υδρογονανθράκων και της ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.
Όπως δήλωσε, «δουλεύουμε σκληρά για τις απαραίτητες υποδομές», επισημαίνοντας ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις από τον ιδιωτικό τομέα, και ειδικότερα από τις Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean, που ήδη δραστηριοποιούνται ερευνητικά στη χώρα.
Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε πως στόχος της ελληνικής πλευράς είναι «να υποστηρίξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», τονίζοντας ότι η παρουσία μεγάλων διεθνών εταιρειών όπως οι Exxon Mobil και Chevron «ενισχύει τις ελληνικές θέσεις» σε ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο.
Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα παραχωρήσεων της Λιβύης έχει προσαρμοστεί στη μέση γραμμή, εξέλιξη που – όπως σημείωσε – επιβεβαιώνει την ορθότητα της ελληνικής στρατηγικής στη Μεσόγειο.
Υπενθυμίζεται πως στο Ζάππειο ξεκίνησε σήμερα η Διακυβερνητική Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), με συμμετοχή 4 υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, εκπροσώπων 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμων στελεχών πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων.
