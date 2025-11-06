Κρις Ράιτ στη Σύνοδο Ενέργειας: Η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου για το φυσικό αέριο
Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ μίλησε στη σύνοδο που γίνεται στο Ζάππειο
Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ μίλησε στη συνεδρίαση της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC) που ξεκίνησε το πρωί στην Αθήνα.
Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου για το φυσικό αέριο που θα υποκαταστήσει το αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη.
«Στις ΗΠΑ έχουμε μεγάλα αποθεματα και έχουμε την ευκαιρία να υποκαταστήσουμε κάθε κυβικό μέτρο αερίου από τη Ρωσία στη Δυτική Ευρώπη, με ασφάλεια εφοδιασμού και μειωμένο κόστος, προς αμοιβαίο όφελος. Κάθε κυβικό ρωσικού αερίου που δεν θα διοχετευθεί στην Ευρώπη θα μείνει στο έδαφος και δεν θα χρηματοδοτήσει την πολεμική μηχανή του Πούτιν. Η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου με τις κατάλληλες υποδομές».
