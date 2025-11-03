P-TEC: Το καυτό διήμερο της αμερικανικής διπλωματίας – Τα deals για LNG και οι μεγάλοι ενεργειακοί παίκτες στο Ζάππειο

Κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και ενεργειακοί κολοσσοί προσγειώνονται στην Αθήνα για τη Διατλαντική Διάσκεψη - Ποιοι επιχειρηματίες και στελέχη του κλάδου δίνουν το παρόν - Η Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής του αμερικανικού LNG και των επενδύσεων σε upstream και υποδομές