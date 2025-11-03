P-TEC: Το καυτό διήμερο της αμερικανικής διπλωματίας – Τα deals για LNG και οι μεγάλοι ενεργειακοί παίκτες στο Ζάππειο
P-TEC: Το καυτό διήμερο της αμερικανικής διπλωματίας – Τα deals για LNG και οι μεγάλοι ενεργειακοί παίκτες στο Ζάππειο
Κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και ενεργειακοί κολοσσοί προσγειώνονται στην Αθήνα για τη Διατλαντική Διάσκεψη - Ποιοι επιχειρηματίες και στελέχη του κλάδου δίνουν το παρόν - Η Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής του αμερικανικού LNG και των επενδύσεων σε upstream και υποδομές
Η Αθήνα μετατρέπεται για δύο ημέρες, στις 6 και 7 Νοεμβρίου, στο παγκόσμιο επίκεντρο της ενέργειας, καθώς φιλοξενεί τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC).
Κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και ενεργειακοί κολοσσοί καταφθάνουν για να συμμετάσχουν σε ένα διήμερο ενεργειακής διπλωματίας όπου αναμένονται οι πρώτες κινήσεις για συμφωνίες LNG μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών, αλλά και για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της Ευρώπης.
Στο επιχειρηματικό φόρουμ του Ζαππείου, που θα ανοίξει τη σύνοδο, συμμετέχουν οι ExxonMobil, Cheniere, ConocoPhillips, EQT, Venture Global, Excelerate Energy και Westinghouse, αλλά και οι Italgas, DTek, E-INFRA μαζί με τεχνολογικούς γίγαντες όπως Google και Amazon, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη διασύνδεση ενέργειας και τεχνολογίας στη νέα εποχή.
Από ελληνικής πλευράς, παρούσα θα είναι η αφρόκρεμα της ενεργειακής αγοράς: ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο CEO της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης, ο επικεφαλής της Energean Μαθιός Ρήγας, ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης και η CEO του ΔΕΣΦΑ Μαρία Ρίτα Γκάλι, ενώ την πρώτη της εμφάνιση θα κάνει η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Metlen βρίσκονται σε συζητήσεις με τις Cheniere και ConocoPhillips για συμφωνίες προμήθειας LNG μακράς διάρκειας, που θα αντικαταστήσουν σταδιακά τις ρωσικές ποσότητες φυσικού αερίου έως το 2028. Οι πρώτες εμπορικές συμφωνίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν εντός του 2025, σηματοδοτώντας τη νέα φάση ελληνοαμερικανικής ενεργειακής συνεργασίας.
Υψηλές αφίξειςΤην Ουάσιγκτον θα εκπροσωπήσουν οι επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρίγκας, οι οποίοι θα έχουν συναντήσεις με τον Έλληνα υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Η παρουσία τους σηματοδοτεί το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.
