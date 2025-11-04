myΘερμανση: Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

β) Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1 η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15 η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30 η Απριλίου 2026. Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31 η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.Το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση περιγράφεται επιπλέον λεπτομερώς η διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων, η καταβολή των ποσών, αλλά και η διαδικασία υποβολής τυχόν ενστάσεων και καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και επιβολής προστίμων.Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, στο πλαίσιο της ομαλής προσαρμογής της αγοράς στη νέα διαδικασία επεξεργασίας και ελέγχου των αιτήσεων και των στοιχείων που υποβάλλονται στην ΑΑΔΕ, και με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους, οι επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα στοιχεία των αγορών ως εξής:α. Από το πληροφοριακό σύστημα διακινητών πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ) για τα παραστατικά αγοράς με ημερομηνία έκδοσης για το χρονικό διάστημα από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης έως και την 31/12/2025,β. Από την ψηφιακή πλατφόρμα, myDATA ή από το πληροφοριακό σύστημα e-send της ΑΑΔΕ για τα παραστατικά αγοράς με ημερομηνία έκδοσης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2026 και εντεύθεν.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:- Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως:00.- Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα - Επιδόματα - Επίδομα θέρμανσης - myΘέρμανση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.