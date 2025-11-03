Χρηματιστήριο: Επέστρεψε πάνω από τις 2.020 μονάδες – Με ισχυρή ανάκαμψη ξεκίνησε ο Νοέμβριος
Ξεχώρισε η ΔΕΗ, έκλεισε σε υψηλό 16ετίας - Ανέβασαν στροφές οι τράπεζες - Διεύρυναν τα ρεκόρ οι μετοχές του ομίλου Viohalco - Εurobank: Προσφορές 2,8 δισ. ευρώ για το ομόλογο ΑΤ1 – Στο 6,25% το επιτόκιο (upd) - Noval Property: Ανεβάζει τον πήχη στα 3,53 ευρώ η Eurobank Equities
Με το «δεξί» ξεκίνησε ο Νοέμβριος για το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο απορρόφησε τους «κραδασμούς» των δύο προηγούμενων πτωτικών συνεδριάσεων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κοντά στα υψηλά ημέρας και επανήλθε σε επίπεδα άνω των 2.020 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (3/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 28,6 μονάδες ή +1,43% και έκλεισε στις 2.023,80 μονάδες. Σε περίπου 29 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 1.998,76 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.027,92 μονάδες. Ισχυρή παραμένει η απόδοση από τις αρχές του 2025, με τα κέρδη του ΧΑ να ανέρχονται σε +37,7%.
Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανόδου, με τις περισσότερες συστημικές να κερδίζουν πάνω από +2%. Πρωταγωνίστρια ήταν η ΔΕΗ με «άλμα» +4%, διευρύνοντας το ρεκόρ 16ετίας (Σεπτέμβριος 2009). Σε νέα ιστορικά ρεκόρ «αναρριχήθηκαν» η Viohalco και η Cenergy, ενώ η έτερη μετοχή του ομίλου, η ElvalHalcor, βρέθηκε σε επίπεδα που έχει να δει από τον Δεκέμβριο του 2007. Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και η HELLENiQ ENERGY, η οποία ανέκτησε μεγάλο μέρος από τις απώλειες της Παρασκευής που προέκυψαν λόγω του placement. Αντίθετα, ο ΟΠΑΠ δέχθηκε πιέσεις λόγω του μερίσματος 0,5 ευρώ ανά μετοχή που «έκοψε» σήμερα.
Ο ΟΠΑΠ διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,475 ανά μετοχή). Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 θα ξεκινήσει την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Η διοίκηση του ΟΠΑΠ έχει δεσμευτεί να διανείμει επιπλέον 0,8 ευρώ ανά μετοχή, με το τελικό μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2025 να ανέρχεται σε 1,3 ευρώ ανά μετοχή, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την Allwyn.
Παράλληλα, η Motor Oil ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,35 ευρώ ανά μετοχή. Η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025. Η έναρξη πληρωμής του έχει προγραμματιστεί για τις 5 Ιανουαρίου 2026.
Τα οικονομικά μεγέθη 9μήνου δημοσίευσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. Αποτελέσματα ανακοινώνουν την Πέμπτη (6/11) η Εθνική Τράπεζα, η Metlen και η Titan και την Παρασκευή (7/11) η Alpha Bank. Την επόμενη εβδομάδα ακολουθούν η Τράπεζα Κύπρου με την Optima bank και την Aegean στις 11/11 και ο ΟΤΕ με την HELLENiQ ENERGY στις 13/11.
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI, ενώ το rebalancing θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΧΑ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στον MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνονται οι εξής 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Metlen, ΔΕΗ και Jumbo.
Για την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Scope («BBB» με σταθερό outlook), ενώ στις 14 Νοεμβρίου η Fitch («BBB-» με θετικό outlook) θα κλείσει τον κύκλο των αξιολογήσεων για το 2025.
Άνοδο καταγράφουν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το κλίμα να βελτιώνεται μετά το εμπορικό deal ΗΠΑ-Κίνας και τα ανθεκτικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου που ανακοίνωσαν οι περισσότερες εταιρείες σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης ενισχύεται κατά +0,2%, ο γερμανικός DAX κινείται υψηλότερα κατά +0,9%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει -0,3%. Στις ασιατικές αγορές, ο νοτιοκορεάτικος Kospi διεύρυνε το ιστορικό ρεκόρ του, ανήλθε σε επίπεδα άνω των 4.200 μονάδων και αποτελεί τον κορυφαίο σε απόδοση δείκτη παγκοσμίως.
Γεμάτος ο ΝοέμβριοςΗ πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου χαρακτηρίζεται από πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων, διανομές μερισμάτων, την αναθεώρηση των δεικτών του MSCI και την ετυμηγορία της Scope Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο.
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI, ενώ το rebalancing θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΧΑ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στον MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνονται οι εξής 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Metlen, ΔΕΗ και Jumbo.
Για την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Scope («BBB» με σταθερό outlook), ενώ στις 14 Νοεμβρίου η Fitch («BBB-» με θετικό outlook) θα κλείσει τον κύκλο των αξιολογήσεων για το 2025.
Μεικτή εικόνα στη Wall Street, άνοδος στην ΕυρώπηΣε πορεία ανάκαμψης και επαναπροσέγγισης των ιστορικών υψηλών βρίσκεται η Wall Street. Η αμερικανική αγορά και η τεχνητή νοημοσύνη δεν δείχνουν σημάδια ουσιαστικής κόπωσης, με το AI να συνεχίζει να κινεί το επενδυτικό αφήγημα, τροφοδοτώντας το ράλι των 17 τρισ. δολαρίων στον δείκτη S&P 500. Παρά τη μεταβλητότητα, επικρατεί εμπιστοσύνη και αισιοδοξία ότι οι μειώσεις επιτοκίων της Fed θα διατηρήσουν ισχυρή την κερδοφορία των αμερικανικών εταιρειών. Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο Dow Jones υποχωρεί κατά -0,4%, ενώ ο Nasdaq κερδίζει +0,5% με ώθηση από τα απανωτά AI deals.
