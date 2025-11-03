Χρηματιστήριο: Επέστρεψε πάνω από τις 2.020 μονάδες – Με ισχυρή ανάκαμψη ξεκίνησε ο Νοέμβριος

Ξεχώρισε η ΔΕΗ, έκλεισε σε υψηλό 16ετίας - Ανέβασαν στροφές οι τράπεζες - Διεύρυναν τα ρεκόρ οι μετοχές του ομίλου Viohalco - Εurobank: Προσφορές 2,8 δισ. ευρώ για το ομόλογο ΑΤ1 – Στο 6,25% το επιτόκιο (upd) - Noval Property: Ανεβάζει τον πήχη στα 3,53 ευρώ η Eurobank Equities