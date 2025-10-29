Πιερρακάκης: Οι Δήμοι θα λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση και το 2026

Τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα αναφέρει σε ανάρτησή του για τα αιτήματα της ΚΕΔΕ ο υπουργός Οικονομίας - Από το 2019 έως σήμερα ο προϋπολογισμός των δήμων έχει αυξηθεί κατά περίπου 1 δισ. ευρώ