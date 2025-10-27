Bank of America: Νέες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες και θετική εικόνα για το 2026-2027
Bank of America: Νέες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες και θετική εικόνα για το 2026-2027
Οι ελληνικές τράπεζες πλησιάζουν το χαμηλό των εσόδων από τόκους - Παραμένουν ελκυστικές οι αποτιμήσεις τους - Σταδιακή αύξηση των συνολικών αποδόσεων για τους μετόχους
Η BofA βλέπει τις ελληνικές τράπεζες να διανύουν μια μεταβατική περίοδο, με τις αγορές να επικεντρώνονται στο πότε θα σημειωθεί το χαμηλό σημείο στα καθαρά έσοδα τόκων και στο πώς διαμορφώνεται ο νέος κύκλος εξαγορών και συγχωνεύσεων. Παρά την αναμενόμενη πτώση των καθαρών κερδών κατά 19% σε τριμηνιαία βάση στο γ’ τρίμηνο, η BofA θεωρεί ότι οι επενδυτές θα εστιάσουν στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές και στους στρατηγικούς καταλύτες του κλάδου.
Η Eurobank παραμένει η κορυφαία επιλογή (top pick) της BofA στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με σύσταση «Αγορά» και τιμή στόχο τα 4,64 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 38%. Η ανάλυση υπογραμμίζει ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων για το 2026 εκτιμάται στο 17,6%, μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, ενώ η αποτίμηση παραμένει ελκυστική με δείκτη τιμής προς λογιστική αξία 1,2 και δείκτη κερδοφορίας κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό.
Η BofA τονίζει τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της Eurobank τόσο γεωγραφικά, μέσω της ισχυρής παρουσίας σε Κύπρο και Βουλγαρία, όσο και λειτουργικά, με ανάπτυξη στους τομείς ασφαλιστικών εργασιών και διαχείρισης πλούτου. Η πρόσφατη εξαγορά του 80% της Eurolife από τη Fairfax ενισχύει σημαντικά την κερδοφορία και προσφέρει πρόσθετες συνέργειες. Η τράπεζα αναμένεται να συνεχίσει την πολιτική ισορροπίας ανάμεσα σε μερίσματα και επαναγορές ιδίων μετοχών, με τη BofA να προβλέπει απόδοση προς τους μετόχους πάνω από 8% το 2027. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν τα καθαρά κέρδη στο 1,36 δισ. ευρώ το 2025, στο 1,62 δισ. το 2026 και στο 1,82 δισ. το 2027, με σταθερή αύξηση στα έσοδα από προμήθειες και συνεχή βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού.
Η Τράπεζα Πειραιώς λαμβάνει επίσης σύσταση «Αγορά» από τη BofA, με τιμή στόχο τα 8,01 ευρώ και περιθώριο ανόδου 13%. Η τράπεζα αναμένεται να είναι η μεγάλη κερδισμένη του τρίτου τριμήνου, καθώς εμφανίζει ταχύτερη πιστωτική επέκταση και κερδίζει μερίδια αγοράς, κυρίως στις επιχειρηματικές χορηγήσεις. Η BofA θεωρεί ότι η Πειραιώς βρίσκεται στην πιο προνομιακή θέση για να ωφεληθεί από την ανάκαμψη της στεγαστικής αγοράς, καθώς θα είναι η πρώτη που θα καταγράψει καθαρή αύξηση στεγαστικών δανείων μετά από πάνω από δέκα χρόνια.
