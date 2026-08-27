Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωσε από τα υψηλά 17 ετών - Profit taking στις τράπεζες

Τραπεζικό profit taking στο ταμπλό

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Στο επίκεντρο η Motor Oil και η Allwyn

Στάση για «ανάσες» έκαναν οι επενδυτές στο, μετά τα διαδοχικά ρεκόρ που είχε πετύχει τις προηγούμενες ημέρες. Οάγγιξε τις 2.700 μονάδες στην έναρξη των συναλλαγών για πρώτη φορά έπειτα από 17 χρόνια (Νοέμβριος 2009). Αυτό ήταν αρκετό ώστε να βγουν στην επιφάνεια οι πωλητές μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας, κατοχυρώνοντας ένα μέρος των πρόσφατων κερδών.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (27/8) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 20 μονάδες ή -0,74% και έκλεισε στις 2.667,04 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.666,99 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.701,80 μονάδες. Παρά τη σημερινή πτώση, το ΧΑ ενισχύεται κατά +3,79% τον Αύγουστο, με άλλες δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +25,76% ανέρχεται η φετινή απόδοση.Οι τράπεζες ηγήθηκαν των απωλειών, υποχωρώντας άνω του -1% και διορθώνοντας από τα υψηλά 11ετίας (Νοέμβριος 2015). Ως αντίβαρο λειτούργησε η Motor Oil με τα ισχυρά κέρδη της, κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από τα 60 ευρώ, με βασικό καταλύτη την είσοδο της μετοχής στον δείκτη MSCI Greece Standard την ερχόμενη Δευτέρα (31/8). Μικρή άνοδο σημείωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αλλά αρκετή ώστε να βρεθεί πάνω από τα 47 ευρώ, σε νέο ιστορικό υψηλό.Απώλειες -1,27% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.108,61 μονάδες, διορθώνοντας από τα υψηλά 11ετίας (Νοέμβριος 2015). Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,81% στις 6.819,22 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -0,82% στις 3.100,66 μονάδες.Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 261,93 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 33,05 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 42,1 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησε η ΔΕΗ με 31,9 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,92 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 73 μετοχές, θετικό για 33, ενώ 17 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -2,58% στα 4,53 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Πειραιώς (-1,6% στα 10,175 ευρώ), η Eurobank (-0,89% στα 4,588 ευρώ) και η Εθνική (-0,71% στα 16,78 ευρώ). Η Optima bank έχασε -2,24% στα 11,8 ευρώ, η CrediaBank -1,75% στο 1,01 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου -0,28% στα 10,58 ευρώ.Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΕΥΔΑΠ διολίσθησε -3,46% και έκλεισε στα 12,26 ευρώ, κατεβάζοντας απότομα ταχύτητα μετά το ρεκόρ που σημείωσε χθες. Απώλειες άνω του -2% κατέγραψαν η Lamda Development (-2,71% στα 6,45 ευρώ), η Coca-Cola HBC (-2,38% στα 53,3 ευρώ) και η Allwyn (-2,08% στα 14,15 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -1% υποχώρησαν η ElvalHalcor (-1,57% στα 3,76 ευρώ), η Viohalco (-1,5% στα 17,02 ευρώ), η Aktor (-1,14% στα 10,4 ευρώ) και ο ΔΑΑ (-1,04% στα 10,44 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Motor Oil «απογειώθηκε» κατά +3,91% και σταμάτησε στα 61,1 ευρώ, σε νέο ιστορικό υψηλό, με τζίρο σχεδόν 21 εκατ. ευρώ. Κοντά στο +1% έκλεισαν η Metlen (+0,85% στα 49,86 ευρώ) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,81% στα 47,18 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό).Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -1% έχασαν η Ideal (-1,79% στα 6,02 ευρώ), η Intracom Holdings (-1,77% στα 3,045 ευρώ), η Bally’s Intralot (-1,41% στο 1,119 ευρώ), η ΑΒΑΞ (-1,15% στα 3,43 ευρώ) και ο ΑΔΜΗΕ (-1,1% στα 4,5 ευρώ). Πτώση κοντά στο -1% σημείωσαν η Qualco (-0,85% στα 5,82 ευρώ) και η Fourlis (-0,81% στα 4,26 ευρώ). Στον αντίποδα, η Ελλάκτωρ ενισχύθηκε κατά +1,25% και έκλεισε στο 1,3 ευρώ.Με ενισχυμένη επενδυτική ψυχολογία και θετικό βηματισμό κινούνται οι αγορές, λαμβάνοντας ώθηση από τον ούριο άνεμο που πνέει λόγω των αποτελεσμάτων-ρεκόρ της Nvidia. Ο τεχνολογικός κολοσσός ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών και έστειλε αισιόδοξα μηνύματα για τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη των αγορών και βελτιώνοντας τη διάθεση ανάληψης κινδύνου παγκοσμίως.Σε εγχώρια βάση, η προσοχή των θεσμικών χαρτοφυλακίων επικεντρώνεται στην Allwyn και τη Motor Oil. Η τελευταία βρίσκεται στο επίκεντρο εν όψει της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η οποία σηματοδοτεί την ένταξη της μετοχής στον δείκτη MSCI Greece Standard και την αναμενόμενη εισροή σημαντικών κεφαλαίων.Ο Γενικός Δείκτης διατηρείται κοντά στις κορυφές που έπιασε πρόσφατα, συνεπικουρούμενος από τα ισχυρά εταιρικά μεγέθη και την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ωστόσο, παρατηρούνται εύλογα ορισμένες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών (profit taking). Το επιλεκτικό ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, την ώρα που οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων παραμένουν στο υπόβαθρο, θέτοντας ενδεχομένως όρια στο εύρος της ανόδου.Στο εταιρικό μέτωπο, η Allwyn ανακοίνωσε σήμερα το πρωί, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τα οικονομικά της αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο του 2026. Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,246 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +27% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 458 εκατ. ευρώ (ετήσια αύξηση +29%). Παράλληλα, ανακοινώθηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί στις 12 Νοεμβρίου, με ημερομηνία αποκοπής την 21η Οκτωβρίου.