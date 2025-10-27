JP Morgan για ελληνικές τράπεζες: Στοίχημα οι ασφαλιστικές συνεργασίες και οι διανομές μερισμάτων
JP Morgan για ελληνικές τράπεζες: Στοίχημα οι ασφαλιστικές συνεργασίες και οι διανομές μερισμάτων
Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί τη σύσταση «οverweight» - Οι τιμές στόχοι και οι εκτιμήσεις για το γ' τρίμηνο
Η ελληνική τραπεζική αγορά έχει αφήσει πίσω της το στάδιο της θεαματικής ανάκαμψης και, όπως επισημαίνει η JP Morgan στη νέα της έκθεση, εισέρχεται πλέον σε φάση ωρίμανσης. Τα αποτελέσματα του γ΄τριμήνου δεν αναμένονται να επιφυλάξουν εκπλήξεις, καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν ισχυρά και η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει την υπέρβαση των ετήσιων στόχων.
Η έμφαση, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, μετατοπίζεται τώρα σε δύο νέα πεδία: τις κινήσεις bancassurance, τις στρατηγικές δηλαδή συμπράξεις των τραπεζών με ασφαλιστικές εταιρείες, και στις πολιτικές διανομής μερισμάτων, που σταδιακά αποκτούν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτιμήσεων. Η JP Morgan διατηρεί σύσταση “οverweight” για όλες τις ελληνικές τράπεζες, αλλά υπογραμμίζει ότι η άνοδος των μετοχών τους είναι σε μεγάλο βαθμό προεξοφλημένη.
Οι ελληνικές τράπεζες, διαπραγματεύονται με δείκτη τιμής προς κέρδη 2027 στις 7,6 φορές και δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία 1,1 φορές, για μέση απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 15,2 %, επίπεδο που ελάχιστες ευρωπαϊκές τράπεζες επιτυγχάνουν σήμερα.
Οι τιμές στόχοι είναι για την Alpha Bank τα €4,10, για την Eurobank τα €4,10, για την Εθνική Τράπεζα: €15,00 και για την Τράπεζα Πειραιώς τα €9,00.
