Σε ποιες περιοχές της Αθήνας βρίσκονται τώρα τα περισσότερα καινούργια σπίτια
Σε ποιες περιοχές της Αθήνας βρίσκονται τώρα τα περισσότερα καινούργια σπίτια
Ποσοστό σχεδόν 30% των καινούριων σπιτιών, με βάση τις διαθέσιμες καταχωρήσεις στην αγορά, εντοπίζονται στα νότια προάστια σύμφωνα με σχετική ανάλυση της ReDataset
Σχεδόν 3 στα 10 καινούργια σπίτια που είναι διαθέσιμα αυτή την στιγμή στην αγορά ακινήτων στην Αττική εντοπίζονται στα νότια της Αθήνας με τα βόρεια να βρίσκονται στη δεύτερη θέση και την ευρύτερη περιοχή του κέντρου να ακολουθεί σε μικρή απόσταση. Ανατολική, Δυτική Αττική και Πειραιάς συγκεντρώνουν -αθροιστικά και οι τρείς γεωγραφικές ενότητες μαζί- σχεδόν τον ίδιο αριθμό καινούριων σπιτιών που βρίσκονται τώρα στην αγορά μόνο στα νότια, στοιχείο ενδεικτικό της σαφώς υψηλότερης προσφοράς που καταγράφεται αυτή την περίοδο στη νότια περιοχή της Αθήνας με δεδομένο και το ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές.
Τα στοιχεία επικαλείται η ReDataset, η οποία επεξεργάζεται δεδομένα για την αγορά ακινήτων στην τελευταία της ανάλυση για το πού επεκτείνεται μέσα στο 2025 η Αττική με νέες κατασκευές. Οπως προκύπτει από τις διαθέσιμες καταχωρήσεις στην αγορά σε νεόδμητα σπίτια σημειώνεται μία στροφή προς τα νότια με ένα 29,2% επί του συνόλου των νέων οικιστικών ακινήτων φτάνοντας συνολικά τα 1.830, με τη βόρεια Αθήνα να απορροφά τα 1.336 και την περιοχή του κέντρου που ακολουθεί με 1.311. Στην Ανατολική Αττική, ο αντίστοιχος αριθμός φτάνει τα 832 σπίτια, στη Δυτική Αττική τα 556 και τον Πειραιά τα 404.
Ως προς τον τύπο του ακινήτου, από το σύνολο των 1.830 οικιστικών ακινήτων στα νότια της Αθήνας, σχεδόν 7 στα 10 είναι διαμερίσματα (1.257) και τα υπόλοιπα είναι μεζονέτες, με τους κατασκευαστές να προκρίνουν, ως προς το μέγεθος κυρίως τις κατηγορίες από τα 76 έως τα 125 τ.μ., αφού σε αυτό το μέγεθος συγκεντρώνεται πάνω από το ήμισυ (50,4%) επί του συνόλου των νέων κατασκευών στα νότια, με ελαφρά μεγαλύτερο, λίγο πάνω του 25% το ποσοστό της κατηγορίας από τα 100 έως τα 125 τ.μ. και πάνω.
Σε ποια περιοχή ειδικότερα των νοτίων συγκεντρώνονται οι περισσότερες νέες κατασκευές; Η απάντηση είναι στη Γλυφάδα με ένα 27,5% επί του συνόλου και ακολουθεί το Παλαιό Φάληρο, ο Αλιμος, η Καλλιθέα, το Ελληνικό-Αργυρούπολη, ο Αγιος Δημήτριος, η Νέα Σμύρνη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Τα στοιχεία επικαλείται η ReDataset, η οποία επεξεργάζεται δεδομένα για την αγορά ακινήτων στην τελευταία της ανάλυση για το πού επεκτείνεται μέσα στο 2025 η Αττική με νέες κατασκευές. Οπως προκύπτει από τις διαθέσιμες καταχωρήσεις στην αγορά σε νεόδμητα σπίτια σημειώνεται μία στροφή προς τα νότια με ένα 29,2% επί του συνόλου των νέων οικιστικών ακινήτων φτάνοντας συνολικά τα 1.830, με τη βόρεια Αθήνα να απορροφά τα 1.336 και την περιοχή του κέντρου που ακολουθεί με 1.311. Στην Ανατολική Αττική, ο αντίστοιχος αριθμός φτάνει τα 832 σπίτια, στη Δυτική Αττική τα 556 και τον Πειραιά τα 404.
Ως προς τον τύπο του ακινήτου, από το σύνολο των 1.830 οικιστικών ακινήτων στα νότια της Αθήνας, σχεδόν 7 στα 10 είναι διαμερίσματα (1.257) και τα υπόλοιπα είναι μεζονέτες, με τους κατασκευαστές να προκρίνουν, ως προς το μέγεθος κυρίως τις κατηγορίες από τα 76 έως τα 125 τ.μ., αφού σε αυτό το μέγεθος συγκεντρώνεται πάνω από το ήμισυ (50,4%) επί του συνόλου των νέων κατασκευών στα νότια, με ελαφρά μεγαλύτερο, λίγο πάνω του 25% το ποσοστό της κατηγορίας από τα 100 έως τα 125 τ.μ. και πάνω.
Σε ποια περιοχή ειδικότερα των νοτίων συγκεντρώνονται οι περισσότερες νέες κατασκευές; Η απάντηση είναι στη Γλυφάδα με ένα 27,5% επί του συνόλου και ακολουθεί το Παλαιό Φάληρο, ο Αλιμος, η Καλλιθέα, το Ελληνικό-Αργυρούπολη, ο Αγιος Δημήτριος, η Νέα Σμύρνη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Χολιγουντιανή διάρρηξη στο Λούβρο: Πώς μέσα σε 7΄και ενώ το μουσείο ήταν ανοιχτό πήραν τα αυτοκρατορικά κοσμήματα
Γιατί ο Μητσοτάκης επιμένει στο σχήμα 5Χ5 και πετάει την μπάλα στην Τουρκία - Σήμερα στη Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9
Καταδικάστηκε πατέρας στη Θεσσαλονίκη που ξυλοκόπησε τη 15χρονη κόρη του επειδή του έριξε γροθιά στο κεφάλι
Χολιγουντιανή διάρρηξη στο Λούβρο: Πώς μέσα σε 7΄και ενώ το μουσείο ήταν ανοιχτό πήραν τα αυτοκρατορικά κοσμήματα
Γιατί ο Μητσοτάκης επιμένει στο σχήμα 5Χ5 και πετάει την μπάλα στην Τουρκία - Σήμερα στη Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9
Καταδικάστηκε πατέρας στη Θεσσαλονίκη που ξυλοκόπησε τη 15χρονη κόρη του επειδή του έριξε γροθιά στο κεφάλι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα