Σε χαμηλό διμήνου το Χρηματιστήριο Αθηνών: Πενθήμερη «βουτιά» 5,8% – Sell off στις τράπεζες

Απώλειες άνω του 2% για τις συστημικές - «Εκτινάχθηκε» πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ ο τζίρος - Έβγαλε αντίδραση ο ΟΠΑΠ, ισχυρή άνοδος και για Coca Cola και Ελλάκτωρ