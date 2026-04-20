Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
Συνελήφθησαν 17χρονος και 22χρονος που έκλεψαν έξι κατσίκες από μαντρί 48χρονου στον Άγιο Νικόλαο
Οι κατσίκες αφού εντοπίστηκαν επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη τους - Συνελήφθη και μία 48χρονη για παραμέληση της εποπτείας του ανηλίκου
Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 17 και 22 ετών, για ζωοκλοπή προχώρησε την Κυριακή (19/4) η Αστυνομία στην Κριτσά, στον Άγιο Νικόλαο.
Ειδικότερα, το μεσημέρι της Κυριακής ένας 48χρονος κατήγγειλε ότι οι δύο νεαροί αφαίρεσαν με όχημα από το μαντρί του έξι κατσίκες και, αφού έγιναν αντιληπτοί, διέφυγαν.
Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας των δραστών, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν έξι κατσίκες, οι οποίες αναγνωρίστηκαν από τον 48χρονο και του επιστράφηκαν.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια του 22χρονου, όπως και το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για όπλα.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου. Παράλληλα, συνελήφθη και μία 48χρονη για παραμέληση της εποπτείας του ανηλίκου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα