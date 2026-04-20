Ράλι για πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ–Ιράν σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, άνοδος στην Ασία
Ράλι για πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ–Ιράν σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, άνοδος στην Ασία

Το ενδεχόμενο παρατεταμένου αποκλεισμού επαναφέρει στο προσκήνιο τον φόβο ενός νέου ενεργειακού σοκ - Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν έως και 11%, πάνω από τα 95 δολ/βαρέλι το brent

Ράλι για πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ–Ιράν σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, άνοδος στην Ασία
Οι διεθνείς αγορές ενέργειας μπήκαν ξανά σε τροχιά έντονης αναταραχής, καθώς η νέα κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ πυροδότησε ισχυρό ράλι στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενισχύοντας τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή της παγκόσμιας προσφοράς.

Η ένταση κορυφώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και στρατιωτικές ενέργειες εκατέρωθεν έφεραν τις δύο πλευρές ένα βήμα πριν από νέα σύγκρουση, ανατρέποντας το εύθραυστο σκηνικό αποκλιμάκωσης που είχε διαμορφωθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Άλμα τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο την Κυριακή, με τα συμβόλαια του West Texas Intermediate να ενισχύονται περίπου κατά 7%, φθάνοντας τα 89,74 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το Brent σημείωσε άνοδο σχεδόν 5,8%, αγγίζοντας τα 95,59 δολάρια.

Δείτε Επίσης