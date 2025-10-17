CNBC: Μήπως τα κόκκινα δάνεια των περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ εγκυμονούν μια κρίση τύπου 2008;
CNBC: Μήπως τα κόκκινα δάνεια των περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ εγκυμονούν μια κρίση τύπου 2008;
Οταν οι εταιρείες αθετούν την αποπληρωμή πολύ μεγάλων δανείων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με χρεώσεις και να κηρύσσονται σε πτώχευση, είναι καιρός όλοι να περιμένουν με αγωνία τη συνέχεια
Όταν ο κόσμος δεν μπορεί να αποπληρώσει ένα τραπεζικό δάνειο, αυτό είναι οδυνηρό — αλλά πιθανώς όχι για την τράπεζα. Όταν όμως δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με καλή πιστοληπτική ικανότητα δεν μπορούν να το κάνουν, αυτό δημιουργεί ανησυχίες για την υγεία της οικονομίας.
Και όταν οι εταιρείες αθετούν την αποπληρωμή πολύ μεγάλων δανείων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με χρεώσεις — δηλαδή, χρήματα που η τράπεζα διαγράφει ως ζημιά επειδή έχει παραιτηθεί από την ανάκτησή τους — και να κηρύσσονται σε πτώχευση, είναι καιρός όλοι να περιμένουν με αγωνία τη συνέχεια.
Τόσο η First Brands, κατασκευαστής ανταλλακτικών αυτοκινήτων, όσο και η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Tricolor Holdings υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης τον Σεπτέμβριο. Μεγάλες τράπεζες όπως η Jefferies, η UBS και η JPMorgan είχαν έκθεση σε μία από τις δύο εταιρείες.
«Τώρα τίθενται ερωτήματα σχετικά με το πώς η κατάρρευση ενός σχετικά άγνωστου προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον παγκόσμιο τραπεζικό και διαχειριστικό κλάδο, όπου ενδεχομένως δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εμπλακεί στην κατάρρευση», έγραψε ο Hugh Leask του CNBC.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε καραμπόλα στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Ανησυχούν στα social media για την πασαρέλα της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη της Victoria's Secret - Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok
Σκάνδαλο στη Βραζιλία: Έκαναν τσακωτό ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνι
Και όταν οι εταιρείες αθετούν την αποπληρωμή πολύ μεγάλων δανείων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με χρεώσεις — δηλαδή, χρήματα που η τράπεζα διαγράφει ως ζημιά επειδή έχει παραιτηθεί από την ανάκτησή τους — και να κηρύσσονται σε πτώχευση, είναι καιρός όλοι να περιμένουν με αγωνία τη συνέχεια.
Τόσο η First Brands, κατασκευαστής ανταλλακτικών αυτοκινήτων, όσο και η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Tricolor Holdings υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης τον Σεπτέμβριο. Μεγάλες τράπεζες όπως η Jefferies, η UBS και η JPMorgan είχαν έκθεση σε μία από τις δύο εταιρείες.
«Τώρα τίθενται ερωτήματα σχετικά με το πώς η κατάρρευση ενός σχετικά άγνωστου προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον παγκόσμιο τραπεζικό και διαχειριστικό κλάδο, όπου ενδεχομένως δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εμπλακεί στην κατάρρευση», έγραψε ο Hugh Leask του CNBC.
CNBC Daily Open: Could regional banks' bad loans signal something bigger? https://t.co/al7cZjZQYC— CNBC (@CNBC) October 17, 2025
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε καραμπόλα στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Ανησυχούν στα social media για την πασαρέλα της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη της Victoria's Secret - Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok
Σκάνδαλο στη Βραζιλία: Έκαναν τσακωτό ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα