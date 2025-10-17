CNBC: Μήπως τα κόκκινα δάνεια των περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ εγκυμονούν μια κρίση τύπου 2008;

Οταν οι εταιρείες αθετούν την αποπληρωμή πολύ μεγάλων δανείων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με χρεώσεις και να κηρύσσονται σε πτώχευση, είναι καιρός όλοι να περιμένουν με αγωνία τη συνέχεια