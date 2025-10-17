Μεγάλη πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Κάτω από τις 2.000 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, σχεδόν στο -5% οι τράπεζες
Πέμπτη μέρα ισχυρών απωλειών στο ΧΑ - Στα χαμηλότερα επίπεδα από τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου ο ΓΔ - Οι τρεις τίτλοι που κρατούν αποστάσεις - Πέρασε πακέτο 18,29 εκατ. ευρώ στον ΟΠΑΠ
Βαριές απώλειες για πέμπτη διαδοχική μέρα σημειώνει το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο «πέφτει» αρκετά κάτω από το κρίσιμο όριο των 2.000 μονάδων. Σε βαθύ κόκκινο και οι υπόλοιπες αγορές, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ και τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Πεκίνου. Πρόσθετο «βαρίδι» αποτελεί η φορολόγηση των ιταλικών τραπεζών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (17/10), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -2,43% και διαπραγματεύεται στις 1.964,84 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 1.957,09 (χαμηλό ημέρας) και των 1.990,37 μονάδων (υψηλό ημέρας). Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από την 1η Αυγούστου (1.960,06 μονάδες), ενώ μετά βρίσκουμε τις 1.950,12 της 28ης Ιουλίου. Σε σχεδόν -5% οι απώλειες του τραπεζικού δείκτη, καθώς δέχεται πιέσεις από την εύθραυστη εικόνα που παρουσιάζουν οι αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες, αλλά και οι ιταλικές.
Εξαιρέσεις αποτελούν η Ελλάκτωρ και η Coca-Cola HBC, οι οποίες κάνουν ράλι +9% και +3%, αντίστοιχα. Επιπλέον, λίγο πριν τις 11:30 πέρασε μέσω του ΧΑ πακέτο 1.039.231 μετοχών του ΟΠΑΠ, σε τιμή 17,6 ευρώ ανά μετοχή, με την αξία της συναλλαγής να αγγίζει τα 18,29 εκατ. ευρώ. Η μετοχή του ομίλου κερδίζει +1,2% στα 17,89 ευρώ, βγάζοντας αντίδραση μετά την 4ήμερη «βουτιά».
Σχεδόν 100 μονάδες είχε χάσει το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το προηγούμενο 4ήμερο, το οποίο μεταφράζεται σε απώλειες σχεδόν -4,6%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να διαπραγματεύεται πλέον σε αρνητικά εδάφη εντός του Οκτωβρίου (-1%), θέτοντας υπό απειλή το σερί των 11 διαδοχικών μηνών ανόδου. Τα φετινά κέρδη του ΧΑ διαμορφώνονται σε +37%.
Η Standard and Poor’s ανακοινώνει απόψε την αναθεωρημένη αξιολόγησή της (rating update) για την Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι η S&P βαθμολογεί το ελληνικό αξιόχρεο με «BBB» (όπως η DBRS και η Scope) και σταθερές προοπτικές (outlook). Οι επόμενες προγραμματισμένες αναθεωρήσεις είναι από την Scope στις 7 Νοεμβρίου και από την Fitch στις 14 Νοεμβρίου, με την τελευταία να αποδίδει θετικό outlook στην αξιολόγηση «BBB-» και, ως εκ τούτου, φαίνεται αρκετά πιθανό να προβεί σε αναβάθμιση. Λήγουν επίσης οι σειρές παραγώγων για τον μήνα Οκτώβριο.
