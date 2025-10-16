Τραπεζική «βουτιά» στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Εχασε σχεδόν 100 μονάδες σε τέσσερις μέρες
Τραπεζική «βουτιά» στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Εχασε σχεδόν 100 μονάδες σε τέσσερις μέρες
Σε χαμηλό έξι εβδομάδων ο Γενικός Δείκτης, βρέθηκε προσωρινά κάτω από τις 2.000 μονάδες - Έντονη μεταβλητότητα στη Metlen - Νέα ισχυρή πτώση για τον ΟΠΑΠ
Καθολική ήταν η υπεροχή των πωλητών στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο κατέγραψε απώλειες για τέταρτη συνεχόμενη μέρα υποχωρώντας σωρευτικά κατά -4,57%, χάνοντας δηλαδή σχεδόν 100 μονάδες από την περασμένη Παρασκευή. Μετά τις 13:00 ο Γενικός Δείκτης έφτασε να διαπραγματεύεται ακόμη και κάτω από τις 2.000 μονάδες, αν και αργότερα κατάφερε να ανακτήσει δυνάμεις. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ορόσημο έχει να παραβιαστεί ενδοσυνεδριακά από τις αρχές Σεπτεμβρίου και σε επίπεδο κλεισίματος από την 1η Αυγούστου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (16/10), ο ΓΔ διολίσθησε κατά 32,05 μονάδες ή -1,57% και έκλεισε στις 2.013,76 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 1.995,41 (χαμηλό ημέρας) και των 2.049,08 μονάδων (υψηλό ημέρας). Ο δείκτης βρίσκεται πλέον σε πτωτικό έδαφος εντός του Οκτωβρίου (-1,01%) έπειτα από 11 συναπτούς μήνες ανόδου, ενώ η φετινή απόδοση αγγίζει το +37,02%.
Νέα «βουτιά» κατέγραψε ο ΟΠΑΠ, μετά το προχθεσινό -7% και την χθεσινή ήπια πτώση. Σήμερα υποχώρησε κατά -4% και έκλεισε κάτω από τα 18 ευρώ για πρώτη φορά από τον περασμένο Απρίλιο. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τράπεζες, με τις μετοχές των συστημικών να χάνουν πάνω από -2%. Έντονη μεταβλητότητα στη Metlen, η οποία κινήθηκε μεταξύ 41,5 και 44,4 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr, περίπου 3 εκατ. μετοχές της Metlen έχουν σορταριστεί το τελευταίο διάστημα από τα funds Covalis, Marshall Wace και Millennium. Η στρατηγική τους βασίζεται στην εκτίμηση ότι ο MSCI, στις ανακοινώσεις που θα γίνουν για το rebalancing των δεικτών στις 5 Νοεμβρίου, θα αποσύρει τη Metlen από τον MSCI Standard Greece, λόγω της εισόδου της στο LSE και τον FTSE 100. Προεξοφλώντας τις αποφάσεις του MSCI, ξεκίνησαν τις πωλήσεις μετοχών της Metlen, ποντάροντας ότι θα κλείσουν την ανοιχτή θέση με απευθείας αγορές από τα passive funds όταν ανακοινωθούν οι αλλαγές.
Αύριο ο «χρησμός» της S&P
Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερό outlook (προοπτικές). Ακολουθούν η Scope Ratings («BBB» με σταθερό outlook) στις 7 Νοεμβρίου και η Fitch («BBB-» με θετικό outlook) στις 14 Νοεμβρίου, οι οποίες κλείνουν τον κύκλο των φετινών αξιολογήσεων.
Εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση οι 137.322 νέες μετοχές της Alpha Bank, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 36 στελέχη της τράπεζας, με τιμή διάθεσης 0,29 ευρώ ανά μετοχή. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Alpha Bank που είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ ανέρχεται σε 2.315.261.358 μετοχές. Παράλληλα, από σήμερα οι μετοχές της Όνυξ Τουριστική διαπραγματεύονται με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής της μετοχής ±30%.
Άνοδος στη Wall Street – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη
Σε καθεστώς υψηλής μεταβλητότητας διατηρείται η Wall Street, με τους επενδυτές να ισορροπούν μεταξύ των θετικών εταιρικών αποτελεσμάτων και της εμπορικής έντασης ΗΠΑ-Κίνας. Πάντως, η προοπτική για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed ενισχύει την αισιοδοξία ότι η αμερικανική αγορά θα διατηρήσει τη δυναμική της. Με κέρδη ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, όπου ο S&P 500 κερδίζει +0,3% και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά +0,6%.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα να στρέφεται στα εταιρικά αποτελέσματα και τα μακροοικονομικά στοιχεία, που αφορούν την ευρωζώνη. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά +0,2%, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά +0,8%, ενώ αντίθετα ο γερμανικός DAX και ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρούν κατά -0,4%. Στις ασιατικές αγορές, νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε ο Kospi λόγω αναβάθμισης της πρόβλεψης για την ανάπτυξη της Νότιας Κορέας από το ΔΝΤ.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (16/10), ο ΓΔ διολίσθησε κατά 32,05 μονάδες ή -1,57% και έκλεισε στις 2.013,76 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 1.995,41 (χαμηλό ημέρας) και των 2.049,08 μονάδων (υψηλό ημέρας). Ο δείκτης βρίσκεται πλέον σε πτωτικό έδαφος εντός του Οκτωβρίου (-1,01%) έπειτα από 11 συναπτούς μήνες ανόδου, ενώ η φετινή απόδοση αγγίζει το +37,02%.
Νέα «βουτιά» κατέγραψε ο ΟΠΑΠ, μετά το προχθεσινό -7% και την χθεσινή ήπια πτώση. Σήμερα υποχώρησε κατά -4% και έκλεισε κάτω από τα 18 ευρώ για πρώτη φορά από τον περασμένο Απρίλιο. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τράπεζες, με τις μετοχές των συστημικών να χάνουν πάνω από -2%. Έντονη μεταβλητότητα στη Metlen, η οποία κινήθηκε μεταξύ 41,5 και 44,4 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr, περίπου 3 εκατ. μετοχές της Metlen έχουν σορταριστεί το τελευταίο διάστημα από τα funds Covalis, Marshall Wace και Millennium. Η στρατηγική τους βασίζεται στην εκτίμηση ότι ο MSCI, στις ανακοινώσεις που θα γίνουν για το rebalancing των δεικτών στις 5 Νοεμβρίου, θα αποσύρει τη Metlen από τον MSCI Standard Greece, λόγω της εισόδου της στο LSE και τον FTSE 100. Προεξοφλώντας τις αποφάσεις του MSCI, ξεκίνησαν τις πωλήσεις μετοχών της Metlen, ποντάροντας ότι θα κλείσουν την ανοιχτή θέση με απευθείας αγορές από τα passive funds όταν ανακοινωθούν οι αλλαγές.
Αύριο ο «χρησμός» της S&P
Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερό outlook (προοπτικές). Ακολουθούν η Scope Ratings («BBB» με σταθερό outlook) στις 7 Νοεμβρίου και η Fitch («BBB-» με θετικό outlook) στις 14 Νοεμβρίου, οι οποίες κλείνουν τον κύκλο των φετινών αξιολογήσεων.
Εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση οι 137.322 νέες μετοχές της Alpha Bank, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 36 στελέχη της τράπεζας, με τιμή διάθεσης 0,29 ευρώ ανά μετοχή. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Alpha Bank που είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ ανέρχεται σε 2.315.261.358 μετοχές. Παράλληλα, από σήμερα οι μετοχές της Όνυξ Τουριστική διαπραγματεύονται με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής της μετοχής ±30%.
Άνοδος στη Wall Street – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη
Σε καθεστώς υψηλής μεταβλητότητας διατηρείται η Wall Street, με τους επενδυτές να ισορροπούν μεταξύ των θετικών εταιρικών αποτελεσμάτων και της εμπορικής έντασης ΗΠΑ-Κίνας. Πάντως, η προοπτική για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed ενισχύει την αισιοδοξία ότι η αμερικανική αγορά θα διατηρήσει τη δυναμική της. Με κέρδη ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, όπου ο S&P 500 κερδίζει +0,3% και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά +0,6%.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα να στρέφεται στα εταιρικά αποτελέσματα και τα μακροοικονομικά στοιχεία, που αφορούν την ευρωζώνη. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά +0,2%, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά +0,8%, ενώ αντίθετα ο γερμανικός DAX και ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρούν κατά -0,4%. Στις ασιατικές αγορές, νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε ο Kospi λόγω αναβάθμισης της πρόβλεψης για την ανάπτυξη της Νότιας Κορέας από το ΔΝΤ.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα