Σε βαθύ κόκκινο οι ευρωπαϊκές αγορές – Απώλειες άνω του 2% στη Γερμανία
Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι βαραίνουν τις μετοχές - Τα «καμπανάκια» από Citigroup, Societe Generale
Ισχυρές απώλειες καταγράφουν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ολοκληρώνοντας μία εβδομάδα γεμάτη έντονες διακυμάνσεις και πρόσκαιρα κέρδη σε επιμέρους κλάδους.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 1,54% και διαπραγματεύεται στις 562,88 μονάδες. Στη Γερμανία ο DAX καταγράφει «βουτιά» 2,08% στις 23.769,01 μονάδες, στην Βρετανία ο FTSE 100 χάνει 1,56% στις 9.288,55 μονάδες και στη Γαλλία ο CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,87% στις 8.117,30 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 0,68% στις 15.518,55 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB κινείται χαμηλότερα κατά 1,95% στις 41.547 μονάδες.
Η πτώση έρχεται μετά το ράλι της Πέμπτης, όπου οι μετοχές τροφίμων και ποτών, με επικεφαλής τη Nestlé, σημείωσαν ισχυρή άνοδο, εν μέρει λόγω της ανακοίνωσης 12.000 απολύσεων και περαιτέρω 4.000 περικοπών τα επόμενα δύο χρόνια από την εταιρεία. Παράλληλα, η Nordea Bank κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό μετά την ανακοίνωση ισχυρών εσόδων από δανειοδοτήσεις.
Η σουηδική Volvo ανακοίνωσε τριμηνιακά κέρδη ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, με καθαρά κέρδη 11,7 δισ. κορόνες Σουηδίας (1,3 δισ. δολάρια). Η εταιρεία σημείωσε ότι οι «δύσκολες συνθήκες στις αγορές Βόρειας και Νότιας Αμερικής» επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις. Παρά τα καλύτερα αποτελέσματα, η μετοχή της Volvo διολισθαίνει κατά 5%, ενώ η πτώση για το έτος φτάνει περίπου το 1%.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις μετοχές των αμυντικών εταιρειών, καθώς ανακοινώθηκε ότι οι πρόεδροι Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στην Ουγγαρία για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία. Επιπλέον, οι επενδυτές παρακολουθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη, με την ΕΚΤ να δηλώνει ότι «ο κύκλος νομισματικής χαλάρωσης βρίσκεται κοντά στο τέλος του ή έχει ολοκληρωθεί».
