Προς δημιουργία υποεπιτροπής στον ΙΜΟ για τα αέρια του θερμοκηπίου – Η θέση της Ελλάδας
Στην 2η Έκτακτη Σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC.ES/2), συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι διαπραγματεύσεις για το Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών
Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται στο Λονδίνο, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), οι εντατικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της 2ης Έκτακτης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC.ES/2), με αντικείμενο την προώθηση του Πλαισίου Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Framework – NZF).
Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney οι συζητήσεις κινούνται προς τη δημιουργία μιας ειδικής υποεπιτροπής (sub-committee), η οποία θα αναλάβει να επεξεργαστεί περαιτέρω το ζήτημα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και να καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις εντός του επόμενου έτους. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται «ομαλή» και στοχεύει να διατηρήσει τις ισορροπίες μεταξύ των κρατών-μελών, αποφεύγοντας ακραίες συγκρούσεις συμφερόντων.
Η πρόταση για τη συγκρότηση της υποεπιτροπής κατατέθηκε από μια ομάδα χωρών, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η Κένυα και το Μαρόκο, και υποστηρίζεται από σειρά κρατών που ζητούν περισσότερο χρόνο και τεχνική τεκμηρίωση πριν ληφθούν δεσμευτικές αποφάσεις, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.
