Χρηματιστήριο: Διόρθωση με γεωπολιτικό «άρωμα» μετά το διήμερο ανοδικό σερί

Στα χαμηλά ημέρας ο Γενικός Δείκτης, αλλά παραμένει κοντά στα επίπεδα ρεκόρ - «Πλώρη» για τα 40 ευρώ βάζει η Motor Oil - Σε υψηλό 18 ετών η HELLENiQ ENERGY, έπιασε τα 10,5 ευρώ