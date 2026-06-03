Χρηματιστήριο: Διόρθωση με γεωπολιτικό «άρωμα» μετά το διήμερο ανοδικό σερί
Χρηματιστήριο: Διόρθωση με γεωπολιτικό «άρωμα» μετά το διήμερο ανοδικό σερί
Στα χαμηλά ημέρας ο Γενικός Δείκτης, αλλά παραμένει κοντά στα επίπεδα ρεκόρ - «Πλώρη» για τα 40 ευρώ βάζει η Motor Oil - Σε υψηλό 18 ετών η HELLENiQ ENERGY, έπιασε τα 10,5 ευρώ
Σε κατοχύρωση των βραχυπρόθεσμων κερδών τους προχώρησαν σήμερα οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συντονισμό με τις πτωτικές τάσεις που επικρατούν στις υπόλοιπες αγορές λόγω του «εύφλεκτου» σκηνικού στη Μέση Ανατολή. Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος προερχόταν από δύο διαδοχικές ανόδους, έκλεισε στα χαμηλά ημέρας, λίγο πάνω από τις 2.350 μονάδες, αλλά παράλληλα διατηρήθηκε σε απόσταση βολής από τη φετινή κορυφή των 2.407 μονάδων (απέχει -2,26%).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (3/6) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 21,73 μονάδες ή -0,92% και έκλεισε στις 2.352,75 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.373,88 μονάδες. Σε +10,94% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ εντός του 2026.
Έντονες πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο τραπεζικός κλάδος, με την Alpha Bank να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση από τις συστημικές. Ισχυρές απώλειες σημείωσαν επίσης η Cenergy, η ΔΕΗ, η Aktor, η Viohalco και η Metlen. Αντίθετα, η Allwyn ενισχύθηκε σημαντικά, ενώ η HELLENiQ ENERGY κινήθηκε υψηλότερα αγγίζοντας τα 10,5 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Ιούνιος 2008). Από κοντά και το έτερο διυλιστήριο, η Motor Oil, η οποία σημείωσε μικρότερα κέρδη, αλλά κατάφερε να διευρύνει το ιστορικό υψηλό της πλησιάζοντας περαιτέρω το ορόσημο των 40 ευρώ.
Η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή διανύει την πιο κρίσιμη φάση της από την εκεχειρία του περασμένου Απριλίου, με την εύθραυστη ισορροπία να καταρρέει. Η ένταση χτύπησε «κόκκινο» μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο στρατηγικής σημασίας νησί Κεσμ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση, εξαπολύοντας μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, την ίδια ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο. Οι δραματικές αυτές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο όπου υποτίθεται πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη, εντείνοντας το αίσθημα της αβεβαιότητας για την επόμενη μέρα.
Στην εγχώρια αγορά, η χθεσινή προσπάθεια του Γενικού Δείκτη να αναρριχηθεί σε υψηλότερα επίπεδα έμεινε ημιτελής, με τα τεχνικά δεδομένα να μην μεταβάλλονται, μεταθέτοντας τον μεγάλο στόχο της αναμέτρησης με τις 2.400 μονάδες για τις επόμενες συνεδριάσεις. Ωστόσο, το ΧΑ βρίσκει στηρίγματα εκ των έσω, καθώς η εναλλαγή των επενδυτικών θέσεων (rotation) μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών κλάδων διατηρεί τη δυναμική να απορροφήσει μέρος των κραδασμών και να κρατήσει το Χρηματιστήριο σε σχετικά σταθερά επίπεδα.
Στο επιχειρηματικό πεδίο, όσον αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr, το επενδυτικό σκέλος της ΑΜΚ πλησιάζει στην εκκίνησή του, με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών να αναμένεται πλέον ότι θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 16-18 Ιουνίου, έναντι των τελών Ιουνίου που είχε ανακοινώσει αρχικά η διοίκηση. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στις 11 Ιουνίου για την έγκριση της διαδικασίας της αύξησης κεφαλαίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διοίκηση αναμένεται να ξεκινήσει από αύριο τις επαφές με αμερικανικά funds, μετά από μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα επιτυχημένες.
Η Allwyn πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο του 2026 αύριο (4/6), πριν από την έναρξη των συναλλαγών.
Σήμερα ξεκίνησε η περίοδος της δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο της Lamda Development, η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Το εύρος της απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 4,2% και 4,5%. Υπενθυμίζεται ότι η Lamda εκδίδει 7ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, στοχεύοντας στην άντληση κεφαλαίων ύψους από 330 εκατ. ευρώ έως 350 εκατ. ευρώ.
Η Premia Properties διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) έχει οριστεί η Πέμπτη 4 Ιουνίου, ενώ η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Ιουνίου.
Τέλος, έλαβε χώρα η αναθεώρηση των δεικτών του Stoxx, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την προσθήκη της CrediaBank και τη διαγραφή της Ελλάκτωρ από τους ακόλουθους δείκτες: Stoxx Greece, Stoxx Developed and Emerging Markets, Stoxx Emerging Markets, Stoxx Eastern Europe, Stoxx Balkan, Stoxx All Europe και Stoxx Global Total Market. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, με τις σχετικές εισροές-εκροές να εκτελούνται την Παρασκευή 19 Ιουνίου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (3/6) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 21,73 μονάδες ή -0,92% και έκλεισε στις 2.352,75 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.373,88 μονάδες. Σε +10,94% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ εντός του 2026.
Έντονες πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο τραπεζικός κλάδος, με την Alpha Bank να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση από τις συστημικές. Ισχυρές απώλειες σημείωσαν επίσης η Cenergy, η ΔΕΗ, η Aktor, η Viohalco και η Metlen. Αντίθετα, η Allwyn ενισχύθηκε σημαντικά, ενώ η HELLENiQ ENERGY κινήθηκε υψηλότερα αγγίζοντας τα 10,5 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Ιούνιος 2008). Από κοντά και το έτερο διυλιστήριο, η Motor Oil, η οποία σημείωσε μικρότερα κέρδη, αλλά κατάφερε να διευρύνει το ιστορικό υψηλό της πλησιάζοντας περαιτέρω το ορόσημο των 40 ευρώ.
Δυναμιτίζεται το κλίμα στη Μέση Ανατολή – Ανάχωμα το rotationΟι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής λόγω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων. Η νέα επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές των διεθνών αγορών, με το κλίμα να επιβαρύνεται σημαντικά και τις τιμές του πετρελαίου να παίρνουν και πάλι την ανιούσα. Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκοί δείκτες, μία τάση που ακολούθησε και η Λεωφόρος Αθηνών, καθώς οι επενδυτές παγκοσμίως περιορίζουν τη διάθεσή τους για ανάληψη ρίσκου.
Η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή διανύει την πιο κρίσιμη φάση της από την εκεχειρία του περασμένου Απριλίου, με την εύθραυστη ισορροπία να καταρρέει. Η ένταση χτύπησε «κόκκινο» μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο στρατηγικής σημασίας νησί Κεσμ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση, εξαπολύοντας μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, την ίδια ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο. Οι δραματικές αυτές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο όπου υποτίθεται πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη, εντείνοντας το αίσθημα της αβεβαιότητας για την επόμενη μέρα.
Στην εγχώρια αγορά, η χθεσινή προσπάθεια του Γενικού Δείκτη να αναρριχηθεί σε υψηλότερα επίπεδα έμεινε ημιτελής, με τα τεχνικά δεδομένα να μην μεταβάλλονται, μεταθέτοντας τον μεγάλο στόχο της αναμέτρησης με τις 2.400 μονάδες για τις επόμενες συνεδριάσεις. Ωστόσο, το ΧΑ βρίσκει στηρίγματα εκ των έσω, καθώς η εναλλαγή των επενδυτικών θέσεων (rotation) μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών κλάδων διατηρεί τη δυναμική να απορροφήσει μέρος των κραδασμών και να κρατήσει το Χρηματιστήριο σε σχετικά σταθερά επίπεδα.
Στο επιχειρηματικό πεδίο, όσον αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr, το επενδυτικό σκέλος της ΑΜΚ πλησιάζει στην εκκίνησή του, με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών να αναμένεται πλέον ότι θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 16-18 Ιουνίου, έναντι των τελών Ιουνίου που είχε ανακοινώσει αρχικά η διοίκηση. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στις 11 Ιουνίου για την έγκριση της διαδικασίας της αύξησης κεφαλαίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διοίκηση αναμένεται να ξεκινήσει από αύριο τις επαφές με αμερικανικά funds, μετά από μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα επιτυχημένες.
Η Allwyn πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο του 2026 αύριο (4/6), πριν από την έναρξη των συναλλαγών.
Σήμερα ξεκίνησε η περίοδος της δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο της Lamda Development, η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Το εύρος της απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 4,2% και 4,5%. Υπενθυμίζεται ότι η Lamda εκδίδει 7ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, στοχεύοντας στην άντληση κεφαλαίων ύψους από 330 εκατ. ευρώ έως 350 εκατ. ευρώ.
Η Premia Properties διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) έχει οριστεί η Πέμπτη 4 Ιουνίου, ενώ η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Ιουνίου.
Τέλος, έλαβε χώρα η αναθεώρηση των δεικτών του Stoxx, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την προσθήκη της CrediaBank και τη διαγραφή της Ελλάκτωρ από τους ακόλουθους δείκτες: Stoxx Greece, Stoxx Developed and Emerging Markets, Stoxx Emerging Markets, Stoxx Eastern Europe, Stoxx Balkan, Stoxx All Europe και Stoxx Global Total Market. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, με τις σχετικές εισροές-εκροές να εκτελούνται την Παρασκευή 19 Ιουνίου.
Διορθώνει η Wall Street – Πτωτικά οι ευρωαγορέςΟι αμερικανικοί δείκτες παρουσιάζουν ήπια πτωτικές τάσεις, μετά από μια συνεδρίαση όπου και οι τρεις μεγάλοι δείκτες της Wall Street έκλεισαν σε νέα ιστορικά υψηλά. Ο S&P 500 βρέθηκε για πρώτη φορά πάνω από τις 7.600 μονάδες και αν ολοκληρώσει την εβδομάδα με θετικό πρόσημο, θα καταγράψει ανοδικό σερί 10 εβδομάδων, το μεγαλύτερο από το 1985. Σήμερα, ο Dow Jones υποχωρεί κατά -0,6%, ο S&P 500 κατά -0,3% και ο Nasdaq κατά -0,4%. Στην Ασία, οι αγορές κινήθηκαν ανοδικά, με τον δείκτη Nikkei 225 στην Ιαπωνία να κάνει άλμα άνω του +2% και να καταρρίπτει το ιστορικό ρεκόρ του, κλείνοντας κοντά στις 68.500 μονάδες.
Απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνεται από την πρόταση του Λευκού Οίκου για την επιβολή νέων δασμών. Συγκεκριμένα, το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ πρότεινε πρόσθετους δασμούς έως και 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους -συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας και της Ιαπωνίας- με την αιτιολογία ότι απέτυχαν να απαγορεύσουν την εισαγωγή αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,5% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ -0,2% και -1,2%.
Πηγή: Newmoney.gr
Πηγή: Newmoney.gr
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