ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πλειστηριασμοί: Νέα σφυριά και με… εκπτώσεις για «Ήλιος» και Καρούζο

Για τις 12 και 13 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί να βγουν το ακίνητο της βιομηχανίας εσωρούχων, αλλά και οι… εναπομείνασες ιδιοκτησίες του άλλοτε πρωταγωνιστή του «Καρούζος Gate» στη Γλυφάδα

Σταύρος Γριμάνης
Σε νέους πλειστηριασμούς οδηγείται το βιομηχανικό συγκρότημα της «Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής», στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, καθώς και ιδιοκτησίες του Γιάννη Καρούζου σε πολυκατοικία της Γλυφάδας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και για τις δύο περιπτώσεις, τα τελευταία σφυριά χτύπησαν προ ολίγων ημερών, εντός του Οκτωβρίου και κατά τη διαδικασία κατακυρώθηκαν δευτερεύοντα ακίνητα.

Έτσι, στους επικείμενους επαναληπτικούς πλειστηριασμούς οι τιμές πρώτης προσφοράς είναι μειωμένες κατά 20% (στο 80% της αρχικής τιμής).

Σταύρος Γριμάνης
