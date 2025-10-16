Πλειστηριασμοί: Νέα σφυριά και με… εκπτώσεις για «Ήλιος» και Καρούζο
Πλειστηριασμοί: Νέα σφυριά και με… εκπτώσεις για «Ήλιος» και Καρούζο
Για τις 12 και 13 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί να βγουν το ακίνητο της βιομηχανίας εσωρούχων, αλλά και οι… εναπομείνασες ιδιοκτησίες του άλλοτε πρωταγωνιστή του «Καρούζος Gate» στη Γλυφάδα
Σε νέους πλειστηριασμούς οδηγείται το βιομηχανικό συγκρότημα της «Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής», στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, καθώς και ιδιοκτησίες του Γιάννη Καρούζου σε πολυκατοικία της Γλυφάδας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και για τις δύο περιπτώσεις, τα τελευταία σφυριά χτύπησαν προ ολίγων ημερών, εντός του Οκτωβρίου και κατά τη διαδικασία κατακυρώθηκαν δευτερεύοντα ακίνητα.
Έτσι, στους επικείμενους επαναληπτικούς πλειστηριασμούς οι τιμές πρώτης προσφοράς είναι μειωμένες κατά 20% (στο 80% της αρχικής τιμής).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ψηφίζεται σήμερα το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Το 13ωρο και όλα όσα αλλάζουν για εργαζόμενους και επιχειρήσεις
Τρεις μετεωρολόγοι αναλύουν το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται - Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα
Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον - Η ανακοίνωση της οικογένειας
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και για τις δύο περιπτώσεις, τα τελευταία σφυριά χτύπησαν προ ολίγων ημερών, εντός του Οκτωβρίου και κατά τη διαδικασία κατακυρώθηκαν δευτερεύοντα ακίνητα.
Έτσι, στους επικείμενους επαναληπτικούς πλειστηριασμούς οι τιμές πρώτης προσφοράς είναι μειωμένες κατά 20% (στο 80% της αρχικής τιμής).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ψηφίζεται σήμερα το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Το 13ωρο και όλα όσα αλλάζουν για εργαζόμενους και επιχειρήσεις
Τρεις μετεωρολόγοι αναλύουν το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται - Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα
Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον - Η ανακοίνωση της οικογένειας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα