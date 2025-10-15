Ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Πού διαμορφώνεται η τιμή
Ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Πού διαμορφώνεται η τιμή
Σύμφωνα με εκτιμήσεις η μέση τιμή διάθεσης στην Αττική και τα μεγάλα αστικά μέτρα αναμένεται να κινηθεί στο 1,11 - 1,12 ευρώ το λίτρο με επιβαρύνσεις 3-4 λεπτά ανά λίτρο στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές
Σε αισθητά χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση με πέρυσι, από 1,09 ευρώ το λίτρο, ξεκινά σήμερα 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην κατανάλωση.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από την αγορά καυσίμων η μέση τιμή διάθεσης του πετρελαίου στην Αττική και τα μεγάλα αστικά μέτρα αναμένεται να κινηθεί στο 1,11 - 1,12 ευρώ το λίτρο με επιβαρύνσεις 3-4 λεπτά ανά λίτρο στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές λόγω μεταφορικών.
Η ΕΚΟ ανακοίνωσε ότι διαθέτει το πετρέλαιο θέρμανσης στην πιο χαμηλή τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών, η οποία στα πρατήρια του εταιρικού δικτύου θα είναι 1,09 ευρώ ανά λίτρο, με δυνατότητα επιπλέον, για όλη την περίοδο διάθεσης Πετρελαίου Θέρμανσης, από 15 Οκτωβρίου 2025 έως και 30 Απριλίου 2026, αποπληρωμής σε έως και 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών του υπουργείου Ανάπτυξης πέρυσι τον Οκτώβριο η μέση τιμή πανελλαδικά διαμορφώθηκε στα 1,18-1,19 ευρώ το λίτρο και στην Αττική στο 1,16-1,17.
Το ενδιαφέρον από τους καταναλωτές παραμένει σχετικά περιορισμένο αν και υπάρχουν ορισμένοι που έχουν ήδη κάνει παραγγελίες για σήμερα. Η πλειονότητα, ωστόσο, δεν προχωρά σε αγορές, είτε γιατί ο καιρός παραμένει σχετικά καλός, είτε γιατί αναμένουν τυχόν προσφορές από τις εταιρείες, είτε τέλος επειδή εκτιμούν ότι οι διεθνείς τιμές μπορεί να υποχωρήσουν περαιτέρω.
