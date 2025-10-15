Ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Πού διαμορφώνεται η τιμή

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η μέση τιμή διάθεσης στην Αττική και τα μεγάλα αστικά μέτρα αναμένεται να κινηθεί στο 1,11 - 1,12 ευρώ το λίτρο με επιβαρύνσεις 3-4 λεπτά ανά λίτρο στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές