Ξεκινά η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης: Γιατί είναι κερδισμένοι και οι καταναλωτές και οι πρατηριούχοι
Ξεκινά η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης: Γιατί είναι κερδισμένοι και οι καταναλωτές και οι πρατηριούχοι
Τέλος στη γραφειοκρατία του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ» - Τι αλλάζει από φέτος στο επίδομα θέρμανσης
Με τιμές έως και 7% χαμηλότερες από πέρυσι προβλέπεται ότι θα ζεσταθούν φέτος χιλιάδες νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, του οποίου η περίοδος διάθεσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 ξεκινά και επισήμως από αύριο. Οι σχετικά καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τους καταναλωτές να κάνουν μια πρώτη έρευνα αγοράς και όχι βιαστικές παραγγελίες «εν ψυχρώ»
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ίσως κυμανθεί μεταξύ 1,10 ευρώ και 1,12 ευρώ το λίτρο στην Αττική. Οι τιμές είναι παραπλήσιες από πέρυσι.
Ιδιαίτερα κερδισμένοι βγαίνουν έτσι ιδιαίτερα οι καταναλωτές που δεν θα χρειαστεί να ανοίξουν νωρίς-νωρίς θέρμανση (σε περιοχές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες) ή, αν πρέπει, θα προμηθευτούν το πετρέλαιο σε συμφερότερες τιμές από πέρυσι, ειδικά όσοι θα λάβουν και το επίδομα θέρμανσης με τους όρους που θα ανακοινωθούν πριν τα τέλη Οκτωβρίου. Για φέτος, πάντως, δεν αναμένονται ιδιαίτερες διαφορές εν σχέσει με τον χειμώνα πέρυσι, όπου το επίδομα θέρμανσης συνολικού ύψους 195 εκατ. ευρώ κάλυψε περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά.
Σημαντικά χαμηλότερη -σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα τουλάχιστον- θα είναι μετά από μια δεκαετία σχεδόν και η τιμή πετρελαίου θέρμανσης στα νησιά του Αιγαίου όπου ο ΦΠΑ μειώνεται 30% από 1.1.2026. Για παραγγελίες που θα γίνουν από την Πρωτοχρονιά και μετά, η πτώση στην τιμή λιανικής από τη μια μέρα στην άλλη αναμένεται να είναι κατακόρυφη, φτάνοντας και στα 7 λεπτά. Θα πωλείται 6-7% χαμηλότερα από πέρυσι, με την προϋπόθεση ότι έως τότε οι διεθνείς τιμές -όπως και οι διεθνείς εντάσεις- δεν θα κλιμακωθούν εκ νέου και πάλι.
Στους κερδισμένους της σαιζόν συγκαταλέγονται όμως και οι πρατηριούχοι καυσίμων καθώς για πρώτη φορά η διαδικασία επιδότησης θα γίνει με βάση τα στοιχεία αποδείξεων στο myDATA και, έτσι, καταργείται η βάσανος της καταχώρισης των στοιχείων στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟ» για τους επαγγελματίες.
Ωστόσο, σε σχέση με πέρυσι και ιδιαίτερα με το 2023, όποια μέθοδο θέρμανσης κι αν επιλέξει ένα νοικοκυριό, το κόστος θα είναι χαμηλότερο, ιδιαίτερα για όσους καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης.
Η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου, προσφέροντας σε 1 εκατ. νοικοκυριά τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση. Οι δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα (άγαμοι, έγγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης) που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση.
Όπως όλα δείχνουν, τα εισοδηματικά κριτήρια και φέτος θα παραμείνουν σταθερά: το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ για άγαμους και 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται σε 29.000 ευρώ πλέον 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Παράλληλα, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.
Το επίδομα κυμαινόταν πέρυσι από 100 ευρώ έως 800 ευρώ, αλλά για περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες προβλέπονται σημαντικές προσαυξήσεις. Συγκεκριμένα, σε οικισμούς όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (Ελάτη, Πάπιγκο, Κοζάνη), το επίδομα προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ. Σε ψυχρότερες ακόμα περιοχές με κλιματικό συντελεστή (βαθμοημέρες) πάνω από 1,2 όπως σε Μέτσοβο, Βελούχι, Νυμφαίο, Νευροκόπι, Περτούλι, το επίδομα φτάνει και στα 1.200 ευρώ.
Οι πρώτες καταβολές αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου, με την προκαταβολή να πιστώνεται πριν τα Χριστούγεννα. Η διαδικασία πληρωμών θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιούλιο 2026, ανάλογα με το είδος καυσίμου που χρησιμοποιείται.
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ίσως κυμανθεί μεταξύ 1,10 ευρώ και 1,12 ευρώ το λίτρο στην Αττική. Οι τιμές είναι παραπλήσιες από πέρυσι.
Ιδιαίτερα κερδισμένοι βγαίνουν έτσι ιδιαίτερα οι καταναλωτές που δεν θα χρειαστεί να ανοίξουν νωρίς-νωρίς θέρμανση (σε περιοχές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες) ή, αν πρέπει, θα προμηθευτούν το πετρέλαιο σε συμφερότερες τιμές από πέρυσι, ειδικά όσοι θα λάβουν και το επίδομα θέρμανσης με τους όρους που θα ανακοινωθούν πριν τα τέλη Οκτωβρίου. Για φέτος, πάντως, δεν αναμένονται ιδιαίτερες διαφορές εν σχέσει με τον χειμώνα πέρυσι, όπου το επίδομα θέρμανσης συνολικού ύψους 195 εκατ. ευρώ κάλυψε περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά.
Σημαντικά χαμηλότερη -σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα τουλάχιστον- θα είναι μετά από μια δεκαετία σχεδόν και η τιμή πετρελαίου θέρμανσης στα νησιά του Αιγαίου όπου ο ΦΠΑ μειώνεται 30% από 1.1.2026. Για παραγγελίες που θα γίνουν από την Πρωτοχρονιά και μετά, η πτώση στην τιμή λιανικής από τη μια μέρα στην άλλη αναμένεται να είναι κατακόρυφη, φτάνοντας και στα 7 λεπτά. Θα πωλείται 6-7% χαμηλότερα από πέρυσι, με την προϋπόθεση ότι έως τότε οι διεθνείς τιμές -όπως και οι διεθνείς εντάσεις- δεν θα κλιμακωθούν εκ νέου και πάλι.
Στους κερδισμένους της σαιζόν συγκαταλέγονται όμως και οι πρατηριούχοι καυσίμων καθώς για πρώτη φορά η διαδικασία επιδότησης θα γίνει με βάση τα στοιχεία αποδείξεων στο myDATA και, έτσι, καταργείται η βάσανος της καταχώρισης των στοιχείων στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟ» για τους επαγγελματίες.
Συγκριτικό κόστος θέρμανσηςΜε βάση τα τρέχοντα δεδομένα, το φυσικό αέριο φαίνεται να παραμένει η οικονομικότερη επιλογή θέρμανσης, ακολουθούμενο από τις αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter. Το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τη μείωση της τιμής του, μάλλον θα εξακολουθεί να είναι ακριβότερη επιλογή από το φυσικό αέριο, αν και σημαντικά φθηνότερο σε σχέση με τα ηλεκτρικά σώματα και τις παλαιάς τεχνολογίας θερμάστρες.
Ωστόσο, σε σχέση με πέρυσι και ιδιαίτερα με το 2023, όποια μέθοδο θέρμανσης κι αν επιλέξει ένα νοικοκυριό, το κόστος θα είναι χαμηλότερο, ιδιαίτερα για όσους καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης.
Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι το δικαιούνταιΌπως και αν ζεσταίνεται κάποιος, επίδομα θέρμανσης διατίθεται πλέον όχι μόνο για πετρέλαιο, αλλά για σχεδόν όλους τους τύπους θέρμανσης -ακόμα και για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου, προσφέροντας σε 1 εκατ. νοικοκυριά τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση. Οι δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα (άγαμοι, έγγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης) που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση.
Όπως όλα δείχνουν, τα εισοδηματικά κριτήρια και φέτος θα παραμείνουν σταθερά: το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ για άγαμους και 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται σε 29.000 ευρώ πλέον 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Παράλληλα, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.
Το επίδομα κυμαινόταν πέρυσι από 100 ευρώ έως 800 ευρώ, αλλά για περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες προβλέπονται σημαντικές προσαυξήσεις. Συγκεκριμένα, σε οικισμούς όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (Ελάτη, Πάπιγκο, Κοζάνη), το επίδομα προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ. Σε ψυχρότερες ακόμα περιοχές με κλιματικό συντελεστή (βαθμοημέρες) πάνω από 1,2 όπως σε Μέτσοβο, Βελούχι, Νυμφαίο, Νευροκόπι, Περτούλι, το επίδομα φτάνει και στα 1.200 ευρώ.
Οι πρώτες καταβολές αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου, με την προκαταβολή να πιστώνεται πριν τα Χριστούγεννα. Η διαδικασία πληρωμών θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιούλιο 2026, ανάλογα με το είδος καυσίμου που χρησιμοποιείται.
Τέλος στη γραφειοκρατία του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ»Η σημαντικότερη αλλαγή για τους επαγγελματίες του κλάδου είναι η κατάργηση της υποχρέωσης καταχώρισης στοιχείων στον «ΗΦΑΙΣΤΟ», ένα σύστημα που αποτελούσε πηγή άγχους και κόστους λόγω των βαρέων προστίμων που επέβαλε.
Από φέτος, τα στοιχεία των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης θα αποστέλλονται αυτόματα μέσω των συστημάτων ΦΗΜ (Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών), mydata και των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
Η ΑΑΔΕ θα αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα για τη διασταύρωση των αιτήσεων των δικαιούχων επιδότησης, αφού όλα τα αναγκαία στοιχεία βρίσκονται ήδη στην κατοχή της. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, είχε δεσμευθεί για τη λύση αυτή, αναγνωρίζοντας ότι η συνέχιση του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ» συνιστούσε δυσβάστακτο κόστος για τον κλάδο.
Η ΑΑΔΕ θα αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα για τη διασταύρωση των αιτήσεων των δικαιούχων επιδότησης, αφού όλα τα αναγκαία στοιχεία βρίσκονται ήδη στην κατοχή της. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, είχε δεσμευθεί για τη λύση αυτή, αναγνωρίζοντας ότι η συνέχιση του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ» συνιστούσε δυσβάστακτο κόστος για τον κλάδο.
Ειδήσεις σήμερα:
Διακήρυξη Τραμπ για τη Γάζα: Η υπέροχη μέρα για τη Μέση Ανατολή και οι αντιδράσεις για την «Ειρήνη 2025»
«Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί» - Ο έντονος διάλογος Τραμπ-Μακρόν στη χειραψία τους στη σύνοδο για τη Γάζα, δείτε βίντεο
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο
Διακήρυξη Τραμπ για τη Γάζα: Η υπέροχη μέρα για τη Μέση Ανατολή και οι αντιδράσεις για την «Ειρήνη 2025»
«Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί» - Ο έντονος διάλογος Τραμπ-Μακρόν στη χειραψία τους στη σύνοδο για τη Γάζα, δείτε βίντεο
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα