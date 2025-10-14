Στην Ετήσια Σύνοδο του ΔΝΤ ο Πιερρακάκης - «Η Ελλάδα πυλώνας πολιτικής, δημοσιονομικής και περιφερειακής σταθερότητας»

Στο περιθώριο των εργασιών του ΔΝΤ, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη του Ταμείου, επικεφαλής τραπεζικών και επενδυτικών ομίλων, ξένους αξιωματούχους και ομολόγους του