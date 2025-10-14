Στην Ετήσια Σύνοδο του ΔΝΤ ο Πιερρακάκης - «Η Ελλάδα πυλώνας πολιτικής, δημοσιονομικής και περιφερειακής σταθερότητας»
Στο περιθώριο των εργασιών του ΔΝΤ, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη του Ταμείου, επικεφαλής τραπεζικών και επενδυτικών ομίλων, ξένους αξιωματούχους και ομολόγους του
Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.
Στην κορυφή της ατζέντας, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, έχει θέσει τη θεματική «Ευκαιρίες σε μία περίοδο αλλαγών», αντανακλώντας τις μεγάλες προκλήσεις και μετασχηματισμούς της παγκόσμιας οικονομίας.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ουάσιγκτον, ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΝΤ, ενώ θα είναι κεντρικός ομιλητής σε δημόσια συζήτηση του Φόρουμ Νέας Οικονομίας (New Economy Forum), που διοργανώνει το ΔΝΤ, με θέμα «Στρατηγικές για το Μέλλον: Ψηφιοποίηση της Οικονομίας και Τεχνητή Νοημοσύνη».
Ο υπουργός θα είναι επίσης εκ των κύριων ομιλητών στο δείπνο εργασίας των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, όπου θα συζητηθεί ο στρατηγικός ρόλος της Ευρώπης στο μεταβαλλόμενο πολυμερές σύστημα. Επιπλέον, θα συμμετάσχει στην 14η Υπουργική Συνάντηση του Συνασπισμού Υπουργών Οικονομικών για τη Δράση για το Κλίμα, με αντικείμενο τη συμβολή της οικονομικής πολιτικής στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση.
Στο περιθώριο των εργασιών του ΔΝΤ, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει διμερείς συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη του Ταμείου, επικεφαλής τραπεζικών και επενδυτικών ομίλων, ξένους αξιωματούχους και ομολόγους του. Επίσης , θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις θεσμικών φορέων με αντικείμενο τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Κεντρικό μήνυμα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις τοποθετήσεις και στις επαφές του, θα είναι ότι σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και ρευστότητας, η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική, παρουσιάζοντας σταθερά ανοδικές επιδόσεις. Η Ελλάδα αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και πυλώνα πολιτικής, δημοσιονομικής και περιφερειακής σταθερότητας.
