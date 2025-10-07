Ο FTSE Russell αναβάθμισε το Χρηματιστήριο Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές
Ο FTSE Russell αναβάθμισε το Χρηματιστήριο Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές
Ο διεθνής οίκος προχώρησε στη μετάταξη του ΧΑ από την κατηγορία των αναδυόμενων στο κλαμπ των ανεπτυγμένων από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, σε μία απόφαση-ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά
Ο FTSE Russell αναβάθμισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές.
Όπως σημειώνει ειδικότερα ο Οίκος στην ανακοίνωσή του, η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση καθεστώτος Αναπτυγμένης Aγοράς στο πλαίσιο της ταξινόμησης χωρών του δείκτη FTSE Equity Country Classification.
Ειδικότερα όπως σημειώνει το Χρηματιστήριο πληροί:
-τα είκοσι δύο κριτήρια Ποιότητας των Αγορών (FTSE Quality of Markets criteria)·
-τις ελάχιστες απαιτήσεις διαθέσιμης κεφαλαιοποίησης αγοράς και αριθμού κινητών αξιών, βάσει δεδομένων κατά το κλείσιμο της 31ης Δεκεμβρίου 2024 και της 30ής Ιουνίου 2025·
-αξιολόγηση Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (GNI) κατά κεφαλήν, βάσει της Μεθόδου Atlas, ως «Υψηλή»· και
-αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας σε βαθμίδα «Επενδυτική» (Investment grade) από τους τρεις κύριους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, με προοπτική «Θετική» ή «Σταθερή».
Κατά συνέπεια, μετά από τη λήψη σχολίων από την Συμβουλευτική Επιτροπή Ταξινόμησης Χωρών του Δείκτη FTSE Equity Country Classification Advisory Committee και το FTSE Russell Policy Advisory Board, το Διοικητικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Δεικτών της FTSE Russell (FTSE Russell Index Governance Board) επιβεβαιώνει —και έχει την τιμή να ανακοινώσει— την αναταξινόμηση της Ελλάδας από Προηγμένη Αναδυόμενη σε Αναπτυγμένη αγορά, με ισχύ από την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026.
newmoney.gr
Όπως σημειώνει ειδικότερα ο Οίκος στην ανακοίνωσή του, η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση καθεστώτος Αναπτυγμένης Aγοράς στο πλαίσιο της ταξινόμησης χωρών του δείκτη FTSE Equity Country Classification.
Ειδικότερα όπως σημειώνει το Χρηματιστήριο πληροί:
-τα είκοσι δύο κριτήρια Ποιότητας των Αγορών (FTSE Quality of Markets criteria)·
-τις ελάχιστες απαιτήσεις διαθέσιμης κεφαλαιοποίησης αγοράς και αριθμού κινητών αξιών, βάσει δεδομένων κατά το κλείσιμο της 31ης Δεκεμβρίου 2024 και της 30ής Ιουνίου 2025·
-αξιολόγηση Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (GNI) κατά κεφαλήν, βάσει της Μεθόδου Atlas, ως «Υψηλή»· και
-αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας σε βαθμίδα «Επενδυτική» (Investment grade) από τους τρεις κύριους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, με προοπτική «Θετική» ή «Σταθερή».
Κατά συνέπεια, μετά από τη λήψη σχολίων από την Συμβουλευτική Επιτροπή Ταξινόμησης Χωρών του Δείκτη FTSE Equity Country Classification Advisory Committee και το FTSE Russell Policy Advisory Board, το Διοικητικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Δεικτών της FTSE Russell (FTSE Russell Index Governance Board) επιβεβαιώνει —και έχει την τιμή να ανακοινώσει— την αναταξινόμηση της Ελλάδας από Προηγμένη Αναδυόμενη σε Αναπτυγμένη αγορά, με ισχύ από την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026.
newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας
Τζον Μαρτίνης: Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας της κβαντικής φυσικής που πήρε το Νόμπελ Φυσικής
Έκλεισε το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει στην Ακαδημίας - Να διαβάζετε, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των ιδιοκτητών
Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας
Τζον Μαρτίνης: Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας της κβαντικής φυσικής που πήρε το Νόμπελ Φυσικής
Έκλεισε το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει στην Ακαδημίας - Να διαβάζετε, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των ιδιοκτητών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα