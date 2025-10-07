Ο FTSE Russell αναβάθμισε το Χρηματιστήριο Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές

Κλείσιμο

Ο FTSE Russell αναβάθμισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές.Όπως σημειώνει ειδικότερα ο Οίκος στην ανακοίνωσή του,στο πλαίσιο της ταξινόμησης χωρών του δείκτη FTSE Equity Country Classification.Ειδικότερα όπως σημειώνει το Χρηματιστήριο πληροί:-τα είκοσι δύο κριτήρια Ποιότητας των Αγορών (FTSE Quality of Markets criteria)·-τις ελάχιστες απαιτήσεις διαθέσιμης κεφαλαιοποίησης αγοράς και αριθμού κινητών αξιών, βάσει δεδομένων κατά το κλείσιμο της 31ης Δεκεμβρίου 2024 και της 30ής Ιουνίου 2025·-αξιολόγηση Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (GNI) κατά κεφαλήν, βάσει της Μεθόδου Atlas, ως «Υψηλή»· και-αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας σε βαθμίδα «Επενδυτική» (Investment grade) από τους τρεις κύριους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, με προοπτική «Θετική» ή «Σταθερή».Κατά συνέπεια, μετά από τη λήψη σχολίων από την Συμβουλευτική Επιτροπή Ταξινόμησης Χωρών του Δείκτη FTSE Equity Country Classification Advisory Committee και το FTSE Russell Policy Advisory Board, το Διοικητικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Δεικτών της FTSE Russell (FTSE Russell Index Governance Board) επιβεβαιώνει —και έχει την τιμή να ανακοινώσει— την, με ισχύ από την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026.