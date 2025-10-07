Προπαγάνδα made in China – Πώς λειτουργούν πραγματικά τα συστήματα επιτήρησης της Κίνας
Προπαγάνδα made in China – Πώς λειτουργούν πραγματικά τα συστήματα επιτήρησης της Κίνας
Αριθμός εγγράφων που διέρρευσε από μια κινεζική εταιρεία αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία ψηφιακής λογοκρισίας διατίθενται στην αγορά και εξάγονται από την Κίνα σε παγκόσμιο επίπεδο
Mια διαρροή προκάλεσε σοκ στον κόσμο των ψηφιακών δικαιωμάτων και της κυβερνοασφάλειας. Πρόκειται για τα εσωτερικά έγγραφα μιας ελάχιστα γνωστής κινεζικής εταιρείας, που αποκάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία λογοκρισίας σε κρατικό επίπεδο συσκευάζονται, διατίθενται στην αγορά και εξάγονται, δημιουργώντας αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν ένα εμπορευματοποιημένο «Μεγάλο Τείχος Προστασίας». Η εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου είναι η Geedge Networks και οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι η τεχνολογία λογοκρισίας και παρακολούθησης που διαθέτει έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον τέσσερις χώρες: το Καζακστάν, το Πακιστάν, την Αιθιοπία και τη Μιανμάρ. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν ως το εγχώριο σύστημα ελέγχου του διαδικτύου της Κίνας, τώρα πωλείται στο εξωτερικό ως μια ολοκληρωμένη υπηρεσία.
Τα εργαλεία λογοκρισίας
Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, περισσότερα από 100.000 εσωτερικά έγγραφα και πάνω από 500 gigabytes τεχνικών αρχείων, κώδικα, αρχείων καταγραφής λειτουργίας και συστημάτων κατασκευής διέρρευσαν από την Geedge Networks. Αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνουν: πίνακες ελέγχου λειτουργίας που δείχνουν ζωντανή παρακολούθηση εκατομμυρίων ταυτόχρονων συνδέσεων στο διαδίκτυο σε ορισμένες χώρες, εσωτερικές επικοινωνίες και αρχεία διαχείρισης έργων που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία παράκαμψης της λογοκρισίας (VPN, proxy) εντοπίζονται, αποκλείονται και αντιμετωπίζονται. Επίσης εμπεριέχουν αρχεία που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο το υλικό, το λογισμικό και η υποστήριξη εγκαθίστανται σε ξένα κέντρα δεδομένων και τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Το υλικό αυτό ρίχνει φως σε αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν Tiangou Secure Gateway (TSG), το οποίο είναι το κεντρικό module της προσφοράς της Geedge. Οι βασικές του δυνατότητες είναι ότι παρακολουθεί όλη τη διαδικτυακή κυκλοφορία μιας χώρας και έτσι το περιεχόμενο μπορεί να ελεγχθεί, να φιλτραριστεί ή να μπλοκαριστεί.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τα εργαλεία λογοκρισίας
Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, περισσότερα από 100.000 εσωτερικά έγγραφα και πάνω από 500 gigabytes τεχνικών αρχείων, κώδικα, αρχείων καταγραφής λειτουργίας και συστημάτων κατασκευής διέρρευσαν από την Geedge Networks. Αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνουν: πίνακες ελέγχου λειτουργίας που δείχνουν ζωντανή παρακολούθηση εκατομμυρίων ταυτόχρονων συνδέσεων στο διαδίκτυο σε ορισμένες χώρες, εσωτερικές επικοινωνίες και αρχεία διαχείρισης έργων που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία παράκαμψης της λογοκρισίας (VPN, proxy) εντοπίζονται, αποκλείονται και αντιμετωπίζονται. Επίσης εμπεριέχουν αρχεία που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο το υλικό, το λογισμικό και η υποστήριξη εγκαθίστανται σε ξένα κέντρα δεδομένων και τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Το υλικό αυτό ρίχνει φως σε αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν Tiangou Secure Gateway (TSG), το οποίο είναι το κεντρικό module της προσφοράς της Geedge. Οι βασικές του δυνατότητες είναι ότι παρακολουθεί όλη τη διαδικτυακή κυκλοφορία μιας χώρας και έτσι το περιεχόμενο μπορεί να ελεγχθεί, να φιλτραριστεί ή να μπλοκαριστεί.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα