ΕΕΤ: Σημαντικό ενδιαφέρον από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για το σεμινάριο οικονομικού εγγραμματισμού
ΕΕΤ: Σημαντικό ενδιαφέρον από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για το σεμινάριο οικονομικού εγγραμματισμού
Τις δύο πρώτες ώρες της λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας καταγράφηκαν πάνω από 50 αιτήσεις
Το πόσο πολύ οι πολύ μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη εκπαίδευσης και χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού φάνηκε από το ενδιαφέρον του σεμιναρίου που προσφέρει προς αυτές η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Πηγές με γνώση της πραγματικότητας σημείωναν πως τις δύο πρώτες ώρες της λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας καταγράφηκαν πάνω από 50 αιτήσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η ΕΕΤ αναγνωρίζει την καθοριστική σημασία του επιχειρηματικού χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για το βιώσιμο επιχειρείν.
Με τον τρόπο αυτόν οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν πιθανά δυνατότητες προκειμένου να χρηματοδοτηθούν αλλά και να επιτύχουν καλύτερες αποδόσεις. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 4 ώρες και καλύπτει το πρώτο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την έναρξη μιας επιχείρησης και τη λειτουργία της.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μυστήριο με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα
Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας: Το σενάριο του «εκλογικού ψηφοδελτίου» στο τραπέζι, αντί για κόμμα
Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Πηγές με γνώση της πραγματικότητας σημείωναν πως τις δύο πρώτες ώρες της λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας καταγράφηκαν πάνω από 50 αιτήσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η ΕΕΤ αναγνωρίζει την καθοριστική σημασία του επιχειρηματικού χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για το βιώσιμο επιχειρείν.
Με τον τρόπο αυτόν οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν πιθανά δυνατότητες προκειμένου να χρηματοδοτηθούν αλλά και να επιτύχουν καλύτερες αποδόσεις. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 4 ώρες και καλύπτει το πρώτο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την έναρξη μιας επιχείρησης και τη λειτουργία της.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μυστήριο με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα
Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας: Το σενάριο του «εκλογικού ψηφοδελτίου» στο τραπέζι, αντί για κόμμα
Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα