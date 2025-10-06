ΕΕΤ: Δωρεάν διαδικτυακό πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 4 ώρες και καλύπτει το πρώτο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την έναρξη μια επιχείρησης και τη λειτουργία της