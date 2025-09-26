Αυξήθηκαν τον Ιούνιο οι οικοδομικές άδειες – Μείωση 13,8% το α’ εξάμηνο
Αυξήθηκαν τον Ιούνιο οι οικοδομικές άδειες – Μείωση 13,8% το α’ εξάμηνο

Αύξηση κατά 6,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,8% στην επιφάνεια και κατά 16,9% στον όγκο τον Ιούνιο - Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Το α’ εξάμηνο του 2025 η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 13,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 23,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 18,3% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας που διεξήγαγε η ΕΛΣΤΑΤ:

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 14,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 24,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 17,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024.
