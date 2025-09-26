Μπλόκο από το ΣτΕ στην τακτοποίηση αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών χωρίς κανονισμό - Τι αλλάζει με τις πιλοτές

Αρκεί μόνο ένα «όχι» από κάποιον συνιδιοκτήτη για να αφήσει τα αυθαίρετα μετέωρα σε παλιές πολυκατοικίες - Τι αναφέρει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας