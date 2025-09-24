Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανατροπή και θετικό πρόσημο στο κλείσιμο με τραπεζικό momentum
Ισχυρή άνοδος για τη μετοχή της Τρ. Κύπρου και της Lamda Development, ακολούθησαν Πειραιώς, Credia και Eurobank - Στο επίκεντρο της επενδυτικής προσοχής τα εταιρικά αποτελέσματα
Παρά τη νευρικότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές και μεταδόθηκε αρχικά και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο τέλος της συνεδρίασης οι επενδυτές κατάφεραν να φέρουν τον Γενικό Δείκτη σε θετικό έδαφος, συνεχίζοντας για πέμπτη μέρα το ανοδικό σερί. Ο Γενικός Δείκτης παρά τις ενδοσυνεδριακές απώλειες κατάφερε να μείνει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.060 μονάδων, κλείνοντας στις 2.065,36 μονάδες με κέρδη 0,11%.
Στο επίκεντρο των αγορών διεθνώς είναι οι χθεσινοβραδινές δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για τον κίνδυνο αύξησης τους πληθωρισμού, που μειώνει τις εκτιμήσεις για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, οδηγώντας τους δείκτες χαμηλότερα. Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι μετοχές είναι υπερτιμημένες κι ότι τα περιουσιακά στοιχεία γενικώς κινούνται σε πληθωριστικά επίπεδα.
Στο εσωτερικό η προσοχή στρέφεται σε εταιρικά αποτελέσματα.
Ο ΓΔ κινήθηκε μεταξύ των 2.052,06 (χαμηλό ημέρας) και των 2.065,36 μονάδων (υψηλό ημέρας και κλείσιμο). Ο τζίρος ξεπέρασε τα 226 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο +0,10%, η μεσαία κεφαλαιοποίηση πτώση -0,46%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε θετικά στο +0,58% στις 2.284,12 μονάδες μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, πτωτικά 50 ενώ αμετάβλητες έμειναν 20 μετοχές.
Οι τράπεζες που χθες οδήγησαν την άνοδο του ΓΔ με κέρδη άνω του 2% σήμερα αρχικά υποχωρούσαν, ωστόσο αργότερα κατάφεραν να κλείσουν με μεικτά πρόσημα: η Πειραιώς κινήθηκε ανοδικά κατά 1,16% στα 7,34 ευρώ και η Eurobank +0,99% στα 3,36 ευρώ, ενώ η ΕΤΕ έχασε -0,24% στα 12,27 ευρώ και η Alpha Bank βρέθηκε στο -0,65% στα 3,517 ευρώ. Η Τρ, Κύπρου κέρδισε 3,62% 8,02 ευρώ.
Πτώση σημείωσαν οι EXAE (-2,38%) στα 6,57 ευρώ, Jumbo (-2,24% στα 31,36 ευρώ), και ΟΤΕ (-1,20% στα 16,48 ευρώ).
Ανοδικά κινήθηκαν Lamda (+4,84% στα 7,80 ευρώ) και Motor Oil (+1,85% στα 26,44 ευρώ).
Με υπερκάλυψη πάνω από 4 φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση ύψους 850 εκατ. ευρώ της Intralot.
Για το senior secured ομόλογο που προσφέρεται στις ΗΠΑ μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές με λήξη το 2031, συγκεντρώθηκαν προσφορές πάνω από 4 φορές επί του ζητούμενου ποσού των 850 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα από το αρχικό guidance του 7% – 7,5%, το κουπόνι υποχώρησε κατά περίπου 1%.
Τα έσοδα από την έκδοση θα ενταχθούν στη κεφαλαιακή δομή της εταιρείας και προβλέπεται να καλύψουν, εν μέρει, την εξαγορά της Bally’s και την εξόφληση υφιστάμενων χρεών.
Επόμενο βήμα στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εξαγορά της Ballys Interactive αποτελεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως του ποσού των 400 εκατ. ευρώ.
Οσον αφορά στις τράπεζες, οι επενδυτές στοχεύουν στις μερισματικές αποδόσεις του 2025:
Η Εurobank έχει ανακοινώσει διανομή ενδιάμεσου μερίσματος, ύψους 170 εκατ. ευρώ ή 4,7 σεντς ανά μετοχή με ημερομηνία αποκοπής στις 6 Νοεμβρίου και πληρωμή στις 12 Νοεμβρίου.
Η Εθνική Τράπεζα ξεκινά την καταβολή προμερίσματος 183 εκατ. ευρώ στις 14 Νοεμβρίου, με την αποκοπή δικαιώματος να πραγματοποιείται στις 10 Νοεμβρίου.
Η Alpha Bank θα διανείμει προμέρισμα 111 εκατ. ευρώ στις 5 Δεκεμβρίου και η αποκοπή του δικαιώματος θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου.
Η διοίκηση της Πειραιώς ανακοίνωσε για το 2025 μερισματική απόδοση 7% με διανομή κερδών 500 εκατ. ευρώ (0,4 ευρώ ανά μετοχή) και το ενδιάμεσο μέρισμα της Piraeus θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ.
Mετά το κλείσιμο της συνεδρίασης θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα περιόδου η Jumbo και o ΑΔΜΗΕ. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία για το σύνολο των εταιρειών του Χ.Α. εκπνέει την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου.
Για τη Jumbo, με τις πωλήσεις να έχουν αυξηθεί κατά 8% σε ετήσια βάση (497 εκατ. ευρώ), η Eurobank Equities αναμένει ότι το προσαρμοσμένο EBITDA θα αυξηθεί κατά 13% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 175 εκατ. ευρώ, χάρη στην αύξηση των μικτών περιθωρίων κέρδους κατά 1 π.μ. (υποτίμηση του δολαρίου, αποπληθωρισμός στην Κίνα, μείωση των μεταφορικών εξόδων). Προβλέπει καθαρά κέρδη ύψους 127 εκατ. ευρώ, +5% σε ετήσια βάση, καθώς τα περσινά αποτελέσματα είχαν επηρεαστεί θετικά από αποζημίωση ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ από ασφαλιστική εταιρεία.
Μετά το κλείσιμο των αγορών αναμένονται και τα αποτελέσματα του ΑΔΜΗΕ για το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Η χρηματιστηριακή περιμένει ότι θα παρουσιάσει σταθερά αποτελέσματα, με EBITDA ύψους 86,6 εκατ. ευρώ (+2% σε ετήσια βάση), υποστηριζόμενο από αυξημένα ενιαία τέλη μεταφοράς, και καθαρά έσοδα 19,3 εκατ. ευρώ, ήτοι κέρδη ανά μετοχή 0,08 ευρώ.
Σημειώνεται ότι αύριο γίνεται και η αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης στο προμέρισμα του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ύψους 0,121 ευρώ/μετοχή. Η πληρωμή ξεκινά στις 2 Οκτωβρίου.
Αύριο Πέμπτη (25/9) στις 16:00 ολοκληρώνεται και η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στόχος είναι η άντληση έως 500 εκατ. ευρώ, με το ελάχιστο ποσό να ορίζεται στα 350 εκατ. ευρώ. Το εύρος απόδοσης έχει προσδιοριστεί μεταξύ 3,2% και 3,5%. Η έκδοση αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει σχέδια ανάπτυξης με στρατηγική εξυγίανση του δανεισμού. Ο διακανονισμός και η κατανομή των ομολογιών θα πραγματοποιηθούν στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση στο ΧΑ θα ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου.
Στις διεθνείς αγορές, τα πρόσημα είναι μεικτά.
Στις διεθνείς αγορές, τα πρόσημα είναι μεικτά.
