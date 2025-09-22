Τουρκία: Ακυρώνει τους πρόσθετους δασμούς που είχε επιβάλει σε αμερικανικές εισαγωγές το 2018
Τουρκία: Ακυρώνει τους πρόσθετους δασμούς που είχε επιβάλει σε αμερικανικές εισαγωγές το 2018
Επίκειται η συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στις ΗΠΑ - Οι δασμοί αυτοί κάλυπταν προϊόντα από επιβατικά αυτοκίνητα ως φρούτα
Η Τουρκία θα άρει τους επιπλέον δασμούς που είχε επιβάλει το 2018 στις αμερικανικές εισαγωγές - από επιβατικά αυτοκίνητα ως φρούτα -, ανακοινώθηκε σήμερα από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται τις ΗΠΑ.
Ο Ερντογάν πρόκειται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα προτού συναντηθεί την Πέμπτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Οι επιπρόσθετοι δασμοί, που είχαν επιβληθεί, κάλυπταν προϊόντα μεταξύ των οποίων επιβατικά αυτοκίνητα, φρούτα, ρύζι, καπνός, ορισμένα αλκοολούχα ποτά, κάποια στερεά καύσιμα και χημικά προϊόντα.
Οι δασμοί αυτοί είχαν επιβληθεί το 2018 ως αντίποινα για τις αμερικανικές κυρώσεις που είχε επιβάλει ο Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του στην αμερικανική προεδρία.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ» είπε ο Τραμπ στο τελευταίο αντίο του συντηρητικού ακτιβιστή
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
Ο Ερντογάν πρόκειται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα προτού συναντηθεί την Πέμπτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Οι επιπρόσθετοι δασμοί, που είχαν επιβληθεί, κάλυπταν προϊόντα μεταξύ των οποίων επιβατικά αυτοκίνητα, φρούτα, ρύζι, καπνός, ορισμένα αλκοολούχα ποτά, κάποια στερεά καύσιμα και χημικά προϊόντα.
Οι δασμοί αυτοί είχαν επιβληθεί το 2018 ως αντίποινα για τις αμερικανικές κυρώσεις που είχε επιβάλει ο Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του στην αμερικανική προεδρία.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ» είπε ο Τραμπ στο τελευταίο αντίο του συντηρητικού ακτιβιστή
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα