Τα εθνικά, το κόμμα Καρυστιανού, ο Ραφήνας και το… παλιόπαιδο, η Μαρία, ο ΠΑΟ και η Μελίνα, ο Ιβάν κρατάει το λιμάνι αλλά ο Τέλης κόβει βόλτες στη Σαλόνικα

Χαίρετε, εβδομάδα εθνικού ενδιαφέροντος αυτή που μόλις άρχισε με κορυφαίο γεγονός τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, σε μια περίοδο που τα μέτωπα είναι όλα ανοιχτά και οι αβεβαιότητες μεγάλες στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο
Παρεμπιπτόντως θα ήθελα να εκφράσω μια απορία σε όλους όσους εν Αθήναις ψέγουν την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τον πρωθυπουργό γιατί λέει… ο Τραμπ συζητάει με τον Ερντογάν να πάρουν οι Τούρκοι F-35, είναι πιο κοντά πια οι Αμερικανοί με τους Τούρκους και αλλά τέτοια. Αλήθεια, έχουν την εντύπωση ότι το νέο καθεστώς του Τραμπ που έχει φέρει τα πάνω-κάτω εντός και εκτός Αμερικής -συμβαίνουν πρωτοφανή πράγματα στην Ιστορία- θα υπολογίσουν αν ενοχλείται η Ελλάδα όταν συνομιλούν ή κάνουν ανοιχτά χοντρές μπίζνες με τον Ερντογάν; Μήπως είμαστε ολίγον… αυτοαναφορικοί ή απλώς λέμε κάτι για να κάνουμε αντιπολίτευση ή απλώς μου φαίνεται;
-Για ένα πρωί θα είναι ο Κ.Μ στο Μ.Μ σήμερα και θα συγκληθεί ο πρωινός καφές πριν αναχωρήσει για NYC μέχρι την άλλη Δευτέρα. Ήδη το πρόγραμμα των επαφών που έχει συμφωνηθεί είναι πυκνό. Μαζί του θα είναι ο Γεραπετρίτης, ο οποίος έχει και δικό του πυκνό πρόγραμμα επαφών, Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που ήταν στη Νέα Υόρκη πριν από την Ουάσιγκτον, ενώ στις ΗΠΑ θα είναι και ο Παπασταύρου. Έχει επαφές στο Atlantic Council και συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ.
-Επανέρχομαι στην εσωτερική επικαιρότητα, μια δήλωση που έκανε η Καρυστιανού προχθές, νομίζω ότι άφησε πλέον ορθάνοιχτο το θέμα της δημιουργίας κόμματος, αφού ξεκαθαρίσω το αυτονόητο ότι είναι απόλυτο δικαίωμά της. Πάντως, δηλώσεις του τύπου «δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μιας τέτοιας προσπάθειας…», και «ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ νιώθω την ανάγκη…», και «αν υπάρχει αληθινά ένα 25% του κόσμου που πιστεύει ότι πρέπει να βγουν μπροστά οι άφθαρτοι» κ.λπ. κ.λπ., φανερώνουν ότι η γυναίκα –αν μη τι άλλο– το σκέφτεται σοβαρά. Ρώτησα λοιπόν, όπως το συνηθίζω, τους δημοσκόπους τι βρίσκουν για το «κόμμα Καρυστιανού» στις έρευνες, εάν βεβαίως και εφόσον το αποφασίσει. «Δεν έχουμε μετρήσει κόμμα Καρυστιανού, όπως ας πούμε το κόμμα Τσίπρα, αλλά σε όλα τα focus groups που έχουμε κάνει, η εικόνα απόλυτης και καθολικής συμπάθειας της μητέρας που ζει το δράμα της απώλειας της κόρης της δεν ταυτίζεται με εκείνη ως ενδεχόμενου πολιτικού αρχηγού», μου είπε η δημοσκοπική πηγή μου και, μεταξύ μας, το θεωρώ τελείως λογικό. Ξαναλέω, φυσικά, όλοι έχουν το δικαίωμα να δοκιμάσουν την τύχη τους στην πολιτική και πάντως, από ό,τι φαίνεται, μέχρι τις εκλογές θα έχουμε… βροχή από νέα κόμματα. Απλώς όλα στοχεύουν στο ίδιο κοινό, οπότε μάλλον η κατάσταση στο τέλος θα ευνοήσει τον απέναντι, που είναι ένας: ο Μητσοτάκης.
-Τώρα που είπα Μητσοτάκης, ένας φίλος μου, καλός κουτσομπόλης, μου είπε ότι όποιος επισκέπτεται στον Καραμανλή (Ραφήνας) στο γραφείο του, μετά από λίγα λεπτά συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό τον ακούει να λέει κάτι σαν… όποιος θέλει ας έρθει, αρκεί να φύγει το παλιόπαιδο από του Μαξίμου, δηλαδή ο Κ.Μ. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής μπροστά δεν ήμουν, οπότε δεν μπορώ να πάρω όρκο, αλλά δεν το ακούω και απίθανο, απλώς όλοι αυτοί που θέλουν… να φύγει το παλιόπαιδο, πολιτικοί και επιχειρηματίες, δεν μας έχουν πει ποιος και πώς θα έρθει υπό την παρούσα κατάσταση, με βάση τα σημερινά πολιτικά δεδομένα. Είπαμε, θα περάσουμε έναν αξέχαστο χειμώνα, αλλά ποιος μιλάει... ο Ραφήνας.
-«Σαν στο σπίτι του» αισθάνεται πλέον ο Πιερρακάκης στις συναντήσεις με τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο ΥΠΟΙΚ κερδίζει ολοένα και περισσότερο χώρο στις συνεδριάσεις Eurogroup και ECOFIN που παραδοσιακά πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση. Μάλιστα, στις πρόσφατες συνόδους της Παρασκευής και του Σαββάτου στην Κοπεγχάγη, ο Πιερρακάκης κλήθηκε να αναλάβει ρόλο συντονιστή σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συζήτηση που διεξήχθη με επίκεντρο την ψηφιοποίηση και την καινοτομία - και, κατά γενική ομολογία, ήταν «στο στοιχείο του». Στην τοποθέτησή του ο «τσάρος της Οικονομίας» εστίασε στην αναγκαιότητα η Ευρώπη να επιταχύνει δραστικά τις διαδικασίες κατάρτισης δημοσίων συμβάσεων, ιδίως σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη διασύνδεση των ευρωπαϊκών συστημάτων, φέρνοντας ως παράδειγμα για τα οφέλη της διαλειτουργικότητας, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID - μια πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη που βοήθησε στην επανεκκίνηση των ευρωπαϊκών οικονομιών μετά τα lockdowns. Το μήνυμα Πιερρακάκη ήταν ξεκάθαρο: άλλες μεταρρυθμίσεις είναι εύκολες και δημοφιλείς, άλλες όμως κουβαλούν το «δημιουργικό κόστος» που περιέγραφε ο Σουμπέτερ. Όπως είπε, το καθήκον των κυβερνήσεων είναι να μη μείνει κανείς πίσω.
-Συναντήσεις με δύο Επιτρόπους της ΕΕ θα έχει σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας με το βλέμμα στις 2 Νοεμβρίου, οπότε και είναι το deadline για την κατάθεση του νέου σχεδίου επιδοτήσεων που θα φέρει η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η εκτίμηση του Τσιάρα είναι ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, αλλά οι Ευρωπαίοι θέλουν να ενημερώνονται για κάθε βήμα, καθώς η πρόσφατη εμπειρία τους δεν είναι πολύ ενθαρρυντική.
-Και με τη βούλα πλέον η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και μάλιστα η πρώτη γυναίκα πρέσβης των Αμερικάνων. Στην πρεσβεία την αναμένουν μέσα στον Οκτώβριο. Την ίδια ώρα, μαθαίνω ότι γίνεται εκτεταμένη ανακαίνιση στην πρεσβευτική κατοικία η οποία εκσυγχρονίζεται παρέχοντας όλες τις ανέσεις για τον εκάστοτε υψηλόβαθμο ένοικό της. Επειδή έκανα την ίδια σκέψη με εσάς, οι πηγές μου από τον ευρύτερο αμερικανικό κύκλο στην Ελλάδα έσπευσαν να μου πουν ότι «η ανακαίνιση ήταν προγραμματισμένη. Το σπίτι είναι παλιάς κατασκευής και έπρεπε να γίνει η ανακαίνιση. Δεν την κάναμε για την Κίμπερλι». Επίσης, έμαθα ότι δεν γίνονται κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες για την υποδοχή της, πέραν από τα briefing papers που της έχουν αποσταλεί. Και επειδή πολλοί αναρωτιούνται αν η πρεσβεία θα διοργανώσει κάποια δεξίωση υποδοχής και γνωριμίας της Κίμπερλι με τον ελληνικό επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο, σας έχω και εκεί νέα. Οι γνωρίζοντες το βλέπουν… χλωμό για το άμεσο μέλλον! Κοιτάξτε πώς έχει το θέμα. Τον περασμένο καλοκαίρι αναβλήθηκε, λόγω των διεθνών δραματικών γεωπολιτικών εξελίξεων, η δεξίωση για τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στο Μέγαρο Μουσικής. Κάποιοι σκέφτηκαν να τη μεταφέρουν τον Σεπτέμβριο οπότε και αναμενόταν η άφιξη της Κίμπερλι, πετυχαίνοντας με έναν σμπάρο δύο τρυγόνια. Όμως η καθυστέρηση του διορισμού της ακύρωσε και αυτό το σχέδιο. Όπως λένε οι πηγές μου «ο Οκτώβριος είναι πλέον πολύ μακριά από τον Ιούλιο για μία τέτοια εκδήλωση-δεξίωση». Εν αναμονή λοιπόν.
-Πάμε τώρα στην αγορά ή καλύτερα στα παρασκήνια της αγοράς, ξεκινώντας από τον ΟΛΘ. Καλά ενημερωμένη πηγή έλεγε πως οι Αμερικάνοι έχουν μειώσει πολύ, σχεδόν εξαλείψει, το ενδιαφέρον τους για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και έχουν μεταφέρει την προσοχή τους στους Κινέζους στον Πειραιά, όπως γράφαμε και πρόσφατα. Κατά την ίδια πηγή οι Αμερικάνοι καταλαβαίνουν πως ακόμη και αν ως δια μαγείας αποσυρόταν ο Σαββίδης ο ΟΛΘ θα πέρναγε στους Γάλλους που είναι σήμερα ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος μετά τον Ιβάν. Αλλωστε και ο Σαββίδης λένε στην αγορά πως πιστεύει ότι πίσω από το ενδιαφέρον που έδειξε η οικογένεια Ντρέιφους με την υποβολή της δημόσιας πρότασης για τον ΟΛΘ στο βάθος ήταν οι Γάλλοι που έχουν άριστες σχέσεις μαζί τους. Ο Σαββίδης οργάνωσε την άμυνά του με φίλιες δυνάμεις που αγόραζαν μετοχές ΟΛΘ, οι τιμές ανέβηκαν αρκετά, ο ίδιος αύξησε περαιτέρω τα ποσοστά που ελέγχει και έγινε φανερό πως όποιος ενδιαφερόταν θα έπρεπε να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Κάπως έτσι, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης η κατάσταση προς το παρόν μένει ως έχει.
-Ο Ιβάν προς το παρόν δείχνει να διατηρεί τα κεκτημένα αν και στη Θεσσαλονίκη έκανε αισθητή την παρουσία του... το αντίπαλο δέος. Αν και γενικά είναι low profile άνθρωπος, ο Τέλης Μυστακίδης τελευταία φαίνεται να έχει αλλάξει τακτική και δείχνει πως επιδιώκει να αποκτήσει ερείσματα στη Βόρειο Ελλάδα, σε βαθμό που κάποιοι ισχυρίζονται πως επιδιώκει να γίνει ο νέος "Μακεδονάρχης". Υπερβολικό το βρίσκω, αλλά από την άλλη ο αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος κάνει ορισμένα εντυπωσιακά βήματα. Για παράδειγμα, ρίχνει 20 εκατομμύρια να μεταμορφώσει το εμβληματικό κτίριο Ρούσβελτ στην Πλατεία Ελευθέριας -ένα από τα ομορφότερα κτίρια της Θεσσαλονίκης- σε σύγχρονο κτίριο γραφείων, το οποίο και θα αποτελέσει την έδρα των επιχειρήσεών του. Έχει αποκτήσει και άλλα ακίνητα στη Θεσσαλονίκη (και όχι μόνον) ενώ από τον Απρίλιο του 2024 απέκτησε το 48% και ελέγχει το 68% της Αegean Baltic Bank. Όλα αυτά βέβαια είναι φυσιολογικά γιατί συνδέονται με τις δουλειές του, αλλά συγχρόνως έκανε και τις βόλτες του στον ΠΑΟΚ ανεβάζοντας την πίεση στον Ιβάν, ο οποίος “αναγκάστηκε” να βγει από την απομόνωσή του και μετά από απουσία ετών να κάνει δημόσιες εμφανίσεις με το εντυπωσιακό μούσι που θα ζήλευε ακόμη και ο Πατριάρχης. Τώρα χτυπάει την πόρτα του πιο "ταπεινού" κομματιού του συλλόγου, του ερασιτέχνη και λένε πως είναι πιθανόν να αναλάβει τις τύχες της ΚΑΕ. Ορισμένοι υποστηρίζουν πως είναι η αρχή ενός σχεδίου για να αναλάβει τις συνολικές τύχες του ΠΑΟΚ.
-Στα φώτα της δημοσιότητας για δύο λόγους βρέθηκε η Μαρία Αγγελικούση. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα αφού ακούστηκε και γράφτηκε ότι εισέρχεται στην ΠΑΕ ΠΑΟ. Μόλις κυκλοφόρησε το σενάριο αυτό, δέχτηκα τηλεφώνημα από παραδοσιακό Έλληνα πλοιοκτήτη που είχε κάποτε επαφές με το άθλημα και ήταν πολύ καλός φίλος του Γιάννη Αγγελικούση, πατέρα της Μαρίας. Μου είπε: «Με τον αείμνηστο Ιωάννη Αγγελικούση πηγαίναμε ακόμη και σε εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Θυμάμαι τον αγώνα με τη Σέλτικ το 1974 που ήρθαμε μάλιστα ισόπαλοι. Πήγαμε παρέα. Αποχωρώντας για να πάρουμε το τρένο να επιστρέψουμε στο Λονδίνο γιατί την άλλη ημέρα είχαμε δουλειά στα γραφεία των εταιρειών μας, μας άκουσαν φίλαθλοι των Σκωτσέζων να μιλάμε ελληνικά και μας στρίμωξαν σε ένα στενό. Ακούσαμε τα σχολιανά μας, αλλά ευτυχώς μέχρι εκεί» και συνέχισε: «Η Μαρία μεγάλωσε σε βαθιά ολυμπιακή οικογένεια. Τώρα αν στην πορεία άλλαξε κάτι δεν το ξέρω…». Πάντως, όποιος ρωτήσει στελέχη του ομίλου για το θέμα εισπράττει ένα χαμόγελο-χρησμό. Ούτε ναι, ούτε όχι.
-Στο μεταξύ, στα παρασκήνια της διεθνούς ναυτιλίας, η Μαρία Αγγελικούση αναδεικνύεται σε κεντρική φιγούρα αντίστασης-αντίδρασης απέναντι στο νέο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού-ΙΜΟ για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. Με τη σφραγίδα της, μια αρχική ομάδα έξι Ελλήνων εφοπλιστών εξελίχθηκε σε διεθνή συνασπισμό 1.200 πλοίων, με βαριά ονόματα από Νορβηγία, Κορέα και Σαουδική Αραβία. Η ίδια προβάλλει ως εναλλακτικό καύσιμο το LNG, το οποίο πιστεύει ότι είναι «ρεαλιστική γέφυρα» στον δρόμο της πράσινης μετάβασης, κόντρα σε οικολογικές φωνές που θεωρούν το καύσιμο αυτό αδιέξοδο αφού παράγεται από ορυκτά και απλώς εκπέμπει 3ο-%-40% λιγότερα αέρια. Στην Αθήνα ψιθυρίζεται ότι η κίνηση Αγγελικούση δείχνει το βάρος της ελληνικής ναυτιλίας στον ΙΜΟ. Η θέση των Ελλήνων δεν εκφράζει την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών που προεδρεύει η Μελίνα Τραυλού, καθώς τάσσεται υπέρ του ΙΜΟ, στη λογική ότι πρόκειται για νομοθεσία με παγκόσμια ισχύ που καταπολεμά τον κατακερματισμό από τους περιφερειακούς κανονισμούς που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα της ναυτιλίας.
-Έντονες ανησυχίες συνεχίζει να προκαλεί στις Βρυξέλλες ο εκτροχιασμός του Great Sea Interconnector, με την Κομισιόν να συγκαλεί νέα τηλεδιάσκεψη με ΑΔΜΗΕ, ΡΑΑΕΥ και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου σε μια ύστατη προσπάθεια να ξεπεραστεί το αδιέξοδο γύρω από την καταβολή των 25 εκατ. ευρώ που αρνείται να πληρώσει η Λευκωσία. Η κωλυσιεργία αυτή δεν μπλοκάρει μόνο το χρονοδιάγραμμα του έργου, αλλά εντείνει και την αβεβαιότητα για τη γαλλική Nexans, που έχει αναλάβει την κατασκευή του καλωδίου, καθώς οι πληρωμές έχουν παγώσει και η απειλή της αναστολής εργασιών είναι πλέον ορατή, αν δεν διασφαλιστεί άμεσα το ρυθμιζόμενο έσοδο. Ανησυχία παρά την κυβερνητική αισιοδοξία ότι μπορεί να εκτονωθεί η κρίση, καλλιεργεί και η στάση της Κύπρου με τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου να αφήνει τις προηγούμενες μέρες για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο να «παγώσει» η διασύνδεση Κρήτης–Κύπρου, υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ εξετάζει σοβαρά ακόμη και την απευθείας σύνδεση μόνο με την Κύπρο, εφόσον δεν ενταχθεί σε ένα ευρύτερο δίκτυο. Στο φόντο αυτό, η επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη αποκτά βαρύνουσα σημασία, καθώς αναμένεται να θίξει τα μεγάλα ενεργειακά και γεωπολιτικά πρότζεκτ της περιοχής, τα οποία βραχυκυκλώνουν με υπαιτιότητα της Τουρκίας.
-Η εταιρεία "Ν. Κιολεΐδης" είναι εταιρεία κατασκευής αμαξωμάτων στην Ελλάδα με έδρα την Κηφισιά. Διατηρεί 2 μονάδες, μία στην Αθήνα και μία στον Βόλο, με παραγωγή που θεωρητικά ανέρχεται σε 2.000 οχήματα τον χρόνο. Οι παλιοί ίσως θα θυμούνται ότι η «Ν. Κιολεΐδης ΑΕΒΕ» ήταν ο αντιπρόσωπος κατασκευής των λεωφορείων της ΜΑΝ στην Ελλάδα και έχει αναλάβει κατασκευή οχημάτων για τον Ελληνικό Στρατό, κάποιες γραμμές του ΟΣΕ αλλά και για μεγάλες εταιρείες όπως οι ΦΑΓΕ, Άκτωρ, ΤΙΤΑΝ, Ηρακλής ΑΓΕΤ, ΜΕΤΚΑ. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία περνά μια σοβαρή κρίση επιβίωσης, με πολλά προβλήματα στις υποχρεώσεις της, απεργίες απλήρωτων εργαζομένων κ.λπ. Φαίνεται όμως πως η νέα εποχή του «μιλιταριστικού Κεϋνσιανισμού» στην Ευρώπη, δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας την "Ν. Κιολεΐδης". Είναι πολύ πιθανό, εισηγμένος όμιλος να εμφανιστεί ως «Λευκός Ιππότης» για την εταιρεία, να την εξαγοράσει προκειμένου να συμμετάσχει σε διάφορα αμυντικά προγράμματα της χώρας μας και της Ευρώπης. Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων…
-Άκρως ανταγωνιστικό θα είναι το επιτόκιο του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το οποίο θα ανακοινωθεί σήμερα πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Τι σημαίνει άκρως ανταγωνιστικό; Αυτή τη στιγμή το επιτόκιο του ελληνικού επταετούς κρατικού τίτλου είναι περίπου στο 2,90%. Απόδοση, λοιπόν, που «γράφει» πάνω από 3% θεωρείται κάτι παραπάνω από ελκυστική. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η έκδοση -μέσω της οποίας η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιδιώκει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ- συνδέεται με τα έσοδα των έργων παραχώρησης της εταιρείας. Και όπως είναι γνωστό, οι παραχωρήσεις είναι έργα – υπηρεσίες που συνεπάγονται σταθερές και επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων. Τουλάχιστον της 30% ομολογιακής έκδοσης θα κατευθυνθεί στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο έως 70% θα διατεθεί σε συνδυασμό ιδιωτών και ειδικών επενδυτών.
-Το rebalancing στους δείκτες FTSE Russell και Stoxx κυριάρχησε στην τελευταία συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου, ανεβάζοντας την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα στα 464 εκατ. ευρώ. Τον μεγαλύτερο τζίρο έκανε η Τράπεζα Κύπρου, με 122,55 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα κατέγραψε ισχυρή άνοδο 2,7% κλείνοντας στα 7,7 ευρώ, κοντά δηλαδή στο ιστορικό υψηλό των 7,9 ευρώ. Η τραπεζική μετοχή επωφελήθηκε από την ένταξή της στον FTSE Emerging Europe Large Cap, τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του FTSE Russell για τις αναδυόμενες αγορές. Λόγω της αναδιάρθρωσης, υψηλός ήταν ο τζίρος και για τις συστημικές τράπεζες, με τις συναλλαγές για την ΕΤΕ να αγγίζουν τα 67,08 εκατ. ευρώ, για την Alpha Bank τα 44,52 εκατ. ευρώ, για την Eurobank τα 34,15 εκατ. ευρώ και για την Πειραιώς τα 29,48 εκατ. ευρώ, με την ΕΥΡΩΒ να συμπεριλαμβάνεται πλέον στον Stoxx Emerging Europe Large Cap. Ακολούθησαν με 22,06 εκατ. ευρώ η Metlen και με 21,87 εκατ. ευρώ ο ΟΠΑΠ.
-Πέρα από τον μεγάλο όγκο συναλλαγών, είχαμε και νέα ρεκόρ στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Η Aktor εδραίωσε την παρουσία της πάνω από τα 8 ευρώ και έκανε αποφασιστικό «βήμα» προς τα 8,2 ευρώ, τιμή που αποτελεί υψηλό 18 ετών. Ειδικότερα, έκλεισε στα 8,18 ευρώ, βρέθηκε έως τα 8,19 ευρώ στα υψηλά ημέρας, ενώ μετά ακολουθούν επίπεδα που έχει να δει η μετοχή από τις αρχές Αυγούστου του 2007. Σε αχαρτογράφητα νερά συνεχίζουν να «πλέουν» οι μετοχές του ομίλου Viohalco. Η μητρική κατέγραψε την έβδομη διαδοχική της άνοδο, ξεπέρασε το εμπόδιο των 7 ευρώ και έκλεισε στο ιστορικό ρεκόρ των 7,12 ευρώ, πιάνοντας ακόμη και τα 7,18 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Το ιστορικό ρεκόρ της διεύρυνε η Cenergy Holdings, ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά τα 12 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά. Το μομέντουμ της CENER είχε ως αποτέλεσμα η Eurobank Equities να ανεβάσει τον πήχη για τον τίτλο στα 14,1 ευρώ, από 12,7 ευρώ προηγουμένως. Μεγάλη κερδισμένη ήταν η έτερη μετοχή του ομίλου, η ElvalHalcor, στον απόηχο της ένταξής της στον δείκτη FTSE Emerging Europe Mid Cap. Ο τζίρος της αυξήθηκε στα 5,47 εκατ. ευρώ κάνοντας πάνω από 1,8 εκατ. κομμάτια, ενώ βρέθηκε στην κορυφή του ταμπλό στην υψηλή κεφαλαιοποίηση να καταγράφει άλμα σχεδόν 5,8%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να «αναρριχηθεί» στα 2,93 ευρώ, που συνιστούν ρεκόρ 17 ετών, με τα 3 ευρώ, που έχουν να ξεπεραστούν από τον Ιανουάριο του 2008, να είναι ο επόμενος στόχος για την ΕΛΧΑ.
-Σήμερα ξεκινά η 39η εβδομάδα του έτους η οποία βάσει στατιστικής αλλά και δεισιδαιμονίας θεωρείται «καταραμένη» για τη Wall Street. Είναι ιστορικά η χειρότερη για τον S&P 500 αφού με βάση δεδομένα από το 1990 η μέση εβδομαδιαία απόδοση του δείκτη είναι -0,6%. Παραδοσιακά, ο Σεπτέμβριος είναι χειρότερος μήνας για τις μετοχές, με μέση απόδοση -1,2% από το 1928 και με αρνητικές αποδόσεις στο 55% των μηνών. Τα τελευταία 5 χρόνια, ο Σεπτέμβριος αποδίδει αρνητικά με μέση πτώση -4,2%. Ήδη το ξεκίνημα του 2025 δεν ήταν ιδανικό. Ο Δείκτης S&P 500, στις πρώτες 73 ημέρες διαπραγμάτευσης, ξεκίνησε με πτώση -10,2% λόγω των απειλών για τους δασμούς. Κατόπιν η αγορά ανέκαμψε, αλλά η αστάθεια είναι βασικό χαρακτηριστικό της χρονιάς μας. Πολλές φορές αυτή η στατιστική λειτουργεί και ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αφού οι επενδυτές έχουν αρνητικές προσδοκίες και ξεκινούν τις ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών.
-Το μεγαλύτερο Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ETF χρυσού παγκοσμίως (SPDR Gold Shares) έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ 113 δισ. δολάρια, διπλασιάζοντας τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, μέσα σε δύο χρόνια. Οι αγορές επενδύουν τρισεκατομμύρια στην τεχνητή νοημοσύνη, στο blockchain και τα κρυπτονομίσματα, ταυτόχρονα όμως καταφεύγουν μαζικά στο πιο παλιό "ασφαλές καταφύγιο", τον χρυσό. Αυτή η αντίφαση αποκαλύπτει την ψυχολογία της αγοράς: ενθουσιασμός για το μέλλον, αλλά και φόβος για το παρόν. Ο χρυσός παραδοσιακά ανεβαίνει όταν οι επενδυτές ανησυχούν για την αγοραστική δύναμη του χρήματος. Το «ΑΙ Euphoria» προς το παρόν έχει ανεβάσει τις αξίες των τεχνολογικών εταιρειών κατά 593%. Κάθε τεχνολογική επανάσταση φέρνει πραγματικό πρόοδο, αλλά και υπερβολές στις αποτιμήσεις. Η ταυτόχρονη "φυγή προς τον χρυσό" δείχνει ότι ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι επενδυτές κρατούν μια «ομπρέλα για τη βροχή».
