Τα εθνικά, το κόμμα Καρυστιανού, ο Ραφήνας και το… παλιόπαιδο, η Μαρία, ο ΠΑΟ και η Μελίνα, ο Ιβάν κρατάει το λιμάνι αλλά ο Τέλης κόβει βόλτες στη Σαλόνικα

Κλείσιμο

Παρεμπιπτόντως θα ήθελα να εκφράσω μια απορία σε όλους όσους εν Αθήναις ψέγουν την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τον πρωθυπουργό γιατί λέει… ο Τραμπ συζητάει με τον Ερντογάν να πάρουν οι Τούρκοι F-35, είναι πιο κοντά πια οι Αμερικανοί με τους Τούρκους και αλλά τέτοια. Αλήθεια, έχουν την εντύπωση ότι το νέο καθεστώς του Τραμπ που έχει φέρει τα πάνω-κάτω εντός και εκτός Αμερικής -συμβαίνουν πρωτοφανή πράγματα στην Ιστορία- θα υπολογίσουν αν ενοχλείται η Ελλάδα όταν συνομιλούν ή κάνουν ανοιχτά χοντρές μπίζνες με τον Ερντογάν; Μήπως είμαστε ολίγον… αυτοαναφορικοί ή απλώς λέμε κάτι για να κάνουμε αντιπολίτευση ή απλώς μου φαίνεται;Τελευταίος πρωινός καφές πριν από τη NYC-Για ένα πρωί θα είναι ο Κ.Μ στο Μ.Μ σήμερα και θα συγκληθεί ο πρωινός καφές πριν αναχωρήσει για NYC μέχρι την άλλη Δευτέρα. Ήδη το πρόγραμμα των επαφών που έχει συμφωνηθεί είναι πυκνό. Μαζί του θα είναι ο Γεραπετρίτης, ο οποίος έχει και δικό του πυκνό πρόγραμμα επαφών, Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που ήταν στη Νέα Υόρκη πριν από την Ουάσιγκτον, ενώ στις ΗΠΑ θα είναι και ο Παπασταύρου. Έχει επαφές στο Atlantic Council και συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ.Κόμμα Καρυστιανού-Επανέρχομαι στην εσωτερική επικαιρότητα, μια δήλωση που έκανε η Καρυστιανού προχθές, νομίζω ότι άφησε πλέον ορθάνοιχτο το θέμα της δημιουργίας κόμματος, αφού ξεκαθαρίσω το αυτονόητο ότι είναι απόλυτο δικαίωμά της. Πάντως, δηλώσεις του τύπου «δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μιας τέτοιας προσπάθειας…», και «ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ νιώθω την ανάγκη…», και «αν υπάρχει αληθινά ένα 25% του κόσμου που πιστεύει ότι πρέπει να βγουν μπροστά οι άφθαρτοι» κ.λπ. κ.λπ., φανερώνουν ότι η γυναίκα –αν μη τι άλλο– το σκέφτεται σοβαρά. Ρώτησα λοιπόν, όπως το συνηθίζω, τους δημοσκόπους τι βρίσκουν για το «κόμμα Καρυστιανού» στις έρευνες, εάν βεβαίως και εφόσον το αποφασίσει. «Δεν έχουμε μετρήσει κόμμα Καρυστιανού, όπως ας πούμε το κόμμα Τσίπρα, αλλά σε όλα τα focus groups που έχουμε κάνει, η εικόνα απόλυτης και καθολικής συμπάθειας της μητέρας που ζει το δράμα της απώλειας της κόρης της δεν ταυτίζεται με εκείνη ως ενδεχόμενου πολιτικού αρχηγού», μου είπε η δημοσκοπική πηγή μου και, μεταξύ μας, το θεωρώ τελείως λογικό. Ξαναλέω, φυσικά, όλοι έχουν το δικαίωμα να δοκιμάσουν την τύχη τους στην πολιτική και πάντως, από ό,τι φαίνεται, μέχρι τις εκλογές θα έχουμε… βροχή από νέα κόμματα. Απλώς όλα στοχεύουν στο ίδιο κοινό, οπότε μάλλον η κατάσταση στο τέλος θα ευνοήσει τον απέναντι, που είναι ένας: ο Μητσοτάκης.Το παλιόπαιδο…-Τώρα που είπα Μητσοτάκης, ένας φίλος μου, καλός κουτσομπόλης, μου είπε ότι όποιος επισκέπτεται στον Καραμανλή (Ραφήνας) στο γραφείο του, μετά από λίγα λεπτά συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό τον ακούει να λέει κάτι σαν… όποιος θέλει ας έρθει, αρκεί να φύγει το παλιόπαιδο από του Μαξίμου, δηλαδή ο Κ.Μ. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής μπροστά δεν ήμουν, οπότε δεν μπορώ να πάρω όρκο, αλλά δεν το ακούω και απίθανο, απλώς όλοι αυτοί που θέλουν… να φύγει το παλιόπαιδο, πολιτικοί και επιχειρηματίες, δεν μας έχουν πει ποιος και πώς θα έρθει υπό την παρούσα κατάσταση, με βάση τα σημερινά πολιτικά δεδομένα. Είπαμε, θα περάσουμε έναν αξέχαστο χειμώνα, αλλά ποιος μιλάει... ο Ραφήνας.Ο χώρος του Πιερρακάκη-«Σαν στο σπίτι του» αισθάνεται πλέον ο Πιερρακάκης στις συναντήσεις με τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο ΥΠΟΙΚ κερδίζει ολοένα και περισσότερο χώρο στις συνεδριάσεις Eurogroup και ECOFIN που παραδοσιακά πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση. Μάλιστα, στις πρόσφατες συνόδους της Παρασκευής και του Σαββάτου στην Κοπεγχάγη, ο Πιερρακάκης κλήθηκε να αναλάβει ρόλο συντονιστή σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συζήτηση που διεξήχθη με επίκεντρο την ψηφιοποίηση και την καινοτομία - και, κατά γενική ομολογία, ήταν «στο στοιχείο του». Στην τοποθέτησή του ο «τσάρος της Οικονομίας» εστίασε στην αναγκαιότητα η Ευρώπη να επιταχύνει δραστικά τις διαδικασίες κατάρτισης δημοσίων συμβάσεων, ιδίως σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη διασύνδεση των ευρωπαϊκών συστημάτων, φέρνοντας ως παράδειγμα για τα οφέλη της διαλειτουργικότητας, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID - μια πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη που βοήθησε στην επανεκκίνηση των ευρωπαϊκών οικονομιών μετά τα lockdowns. Το μήνυμα Πιερρακάκη ήταν ξεκάθαρο: άλλες μεταρρυθμίσεις είναι εύκολες και δημοφιλείς, άλλες όμως κουβαλούν το «δημιουργικό κόστος» που περιέγραφε ο Σουμπέτερ. Όπως είπε, το καθήκον των κυβερνήσεων είναι να μη μείνει κανείς πίσω.Ο Τσιάρας στις Βρυξέλλες-Συναντήσεις με δύο Επιτρόπους της ΕΕ θα έχει σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας με το βλέμμα στις 2 Νοεμβρίου, οπότε και είναι το deadline για την κατάθεση του νέου σχεδίου επιδοτήσεων που θα φέρει η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η εκτίμηση του Τσιάρα είναι ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, αλλά οι Ευρωπαίοι θέλουν να ενημερώνονται για κάθε βήμα, καθώς η πρόσφατη εμπειρία τους δεν είναι πολύ ενθαρρυντική.Λύση για τα χρωστούμενα της ΕΡΤ