Γερμανία: Κίνδυνος να χαθεί το στοίχημα των €500 δισ. για τις υποδομές λόγω έλλειψης σχεδίου
Το τεράστιο επενδυτικό ταμείο του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς απειλείται από ασάφειες, γραφειοκρατία και έλλειψη προτεραιοτήτων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος
Τον Σεπτέμβριο του 2024 η κατάρρευση μιας σιδηροδρομικής γέφυρας στη Δρέσδη ανέδειξε την επείγουσα ανάγκη της Γερμανίας για επενδύσεις στις υποδομές. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απάντησε με τη δημιουργία ενός ταμείου 500 δισ. ευρώ για 12 χρόνια, το οποίο παρουσίασε ως εργαλείο ενίσχυσης της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Έξι μήνες μετά, όμως, η απογοήτευση μεγαλώνει.
Παρά τον όγκο των πόρων, το ταμείο παραμένει χωρίς σαφή «οδικό χάρτη». Οι πόροι κατανέμονται αόριστα, χωρίς καθορισμό προτεραιοτήτων και χωρίς μηχανισμούς συντονισμού. Από τα 500 δισ., περίπου 100 δισ. προορίζονται για τα 16 ομόσπονδα κρατίδια, κάτι που –σύμφωνα με τον δήμαρχο της Δρέσδης Ντιρκ Χίλμπερτ– αφαιρεί ευελιξία και στερεί άμεση στήριξη στις τοπικές κοινωνίες.
Το ταμείο καλείται να χρηματοδοτήσει έργα που εκτείνονται από την επισκευή σχολικών εγκαταστάσεων και γεφυρών μέχρι την επέκταση δικτύων ενέργειας και ευρυζωνικότητας. Η έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου προβληματίζει και τον ιδιωτικό τομέα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σέβινγκ, υπογράμμισε ότι «χρειάζονται σαφείς αποφάσεις για το ποιο ποσοστό θα κατευθυνθεί σε υποδομές, ποιο σε τεχνολογία και ποιο σε δίκτυα».
