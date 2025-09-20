Γερμανία: Κίνδυνος να χαθεί το στοίχημα των €500 δισ. για τις υποδομές λόγω έλλειψης σχεδίου

Το τεράστιο επενδυτικό ταμείο του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς απειλείται από ασάφειες, γραφειοκρατία και έλλειψη προτεραιοτήτων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος