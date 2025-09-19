Στέφαν Μπουζνά στη Les Echos: Γιατί η Euronext προχωρά στην εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Ο σχεδιασμός και οι προτεραιότητες της Euronext - Θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη βάση κόστους και να αναπτύξουμε τη δραστηριότητά του ελληνικού Χρηματιστηρίου, ανέφερε στη γαλλική εφημερίδα ο επικεφαλής του χρηματιστηριακού κολοσσού
Για τον Στέφαν Μπουζνιά, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Euronext, οι χρηματιστηριακές αγορές διατηρούν κεντρική θέση στην οικονομία, παρά τον ανταγωνισμό των ιδιωτικών αγορών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα «Les Echos», ανατρέχει στην πορεία του ομίλου που γιορτάζει τα 25 χρόνια του ενώ αναφέρεται εκτενώς και στις προοπτικές πίσω από την πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών που υπέβαλε η Euronext στις 31 Ιουλίου.
Στην ερώτηση του γαλλικού μέσου, για ποιο λόγο η Euronext προχωρά στην εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο κ. Μπουζνιά, εξηγεί ότι:
«Η φιλοδοξία μας είναι να χτίσουμε τη ραχοκοκαλιά της Ένωσης για την αποταμίευση και τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Ενώ το συζητάμε στις Βρυξέλλες, εμείς προχωρούμε στην Euronext ενσωματώνοντας τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Το 2018 εξαγοράσαμε το Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange), το 2019 το Χρηματιστήριο του Όσλο (Oslo Bors VPS), το 2020 ένα κεντρικό αποθετήριο τίτλων στη Δανία, την VP Securities, το 2021 τον όμιλο Borsa Italiana και το 2025 ελπίζουμε να εξαγοράσουμε το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Πρόκειται βεβαίως για έναν σχετικά μικρό σε μέγεθος οργανισμό, ο οποίος όμως εξέφρασε την επιθυμία να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό μας σχέδιο και του οποίου θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη βάση κόστους ενσωματώνοντάς τον στην Euronext, και να αναπτύξουμε τη δραστηριότητά του ενσωματώνοντας τις ελληνικές κεφαλαιαγορές στην ενιαία ευρωπαϊκή μας αγορά. Διότι η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας είναι εντυπωσιακή με τομείς σε πολύ ισχυρή ανάπτυξη που αντλούν ίδια κεφάλαια, για παράδειγμα στη ναυτιλία, την αγορά ακινήτων, την ενέργεια ή τον τουρισμό», υπογραμμίζει ο κ. Μπουζνιά.
