ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 1.600 λίτρα λαθραίων ειδών ατμίσματος στους Ευζώνους - Βρέθηκαν σε φορτηγό με πινακίδες Κοσόβου

Τα είδη ατμίσματος που κατασχέθηκαν, ήταν δηλωμένα σαν μπουκάλια, ράφια και ενδύματα - Πάνω από 300.000 η ζημιά από την αποφυγή καταβολής δασμών και φόρων - Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού