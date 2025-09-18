ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 1.600 λίτρα λαθραίων ειδών ατμίσματος στους Ευζώνους - Βρέθηκαν σε φορτηγό με πινακίδες Κοσόβου
Τα είδη ατμίσματος που κατασχέθηκαν, ήταν δηλωμένα σαν μπουκάλια, ράφια και ενδύματα - Πάνω από 300.000 η ζημιά από την αποφυγή καταβολής δασμών και φόρων - Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού
Η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα κατασχέθηκε από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο Ευζώνων, σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε η υπηρεσία.
Πρόκειται για 118.300 τεμάχια υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευών ατμίσματος, συνολικής ποσότητας 1.587.000 ml, τα οποία εντοπίστηκαν κρυμμένα σε φορτηγό με πινακίδες Αρχών Κοσόβου με έμφορτο επ’ αυτού κοντέινερ.
Συγκεκριμένα, οι τελωνειακοί ελεγκτές διενήργησαν φυσικό έλεγχο στο κοντέινερ για το οποίο ως μεταφερόμενο εμπόρευμα είχαν δηλωθεί ράφια προβολής, μπουκάλια, ενδύματα και είδη συσκευασίας.
Ωστόσο, ο έλεγχος αποκάλυψε:
• 41.400 τεμάχια υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευές ατμίσματος, συνολικής ποσότητας 414.000 ml και
• 76.900 τεμάχια δοχεία και ανταλλακτικά για ηλεκτρονικά τσιγάρα, συνολικής ποσότητας 1.173.000 ML.
Τα προϊόντα δεν εμφανίζονταν στα συνοδευτικά παραστατικά, με σκοπό την αποφυγή καταβολής δασμών και φόρων. Οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν, υπολογίζονται σε 303.490,99 ευρώ.
Το φορτηγό και το παράνομο φορτίο κατασχέθηκαν, ενώ ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
