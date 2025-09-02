Περισσότεροι από 2.000 νέοι έως 29 ετών θα ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση με επιχορήγηση 17.500 ευρώ
Περισσότεροι από 2.000 νέοι έως 29 ετών θα ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση με επιχορήγηση 17.500 ευρώ
Το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τους νέους επιχειρηματίες που έρχεται το φθινόπωρο - Η διαδικασία και οι δυνητικοί δικαιούχοι - Πώς καταβάλλεται η επιδότηση, προϋποθέσεις συμμετοχής
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενεργοποιεί εκ νέου το φθινόπωρο ένα από τα πιο στοχευμένα προγράμματα για τη νεανική επιχειρηματικότητα. Περισσότεροι από 2.100 νέοι άνεργοι έως 29 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιχορήγηση 17.500 ευρώ για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, με πόρους από το νέο ΕΣΠΑ και συνολικό προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και οι δικαιούχοιΗ αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr), μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο.
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι:-Να είναι άνεργος και εγγεγραμμένος στη ΔΥΠΑ
-Να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχει συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης
-Να είναι Έλληνας πολίτης, πολίτης κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενής με δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα, ή πολίτης τρίτης χώρας με ισχύουσα άδεια διαμονής
-Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
-Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας
Τι είδους επιχειρήσεις χρηματοδοτούνταιΟι δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν:
-Ατομική επιχείρηση
-Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
-Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) ως ομόρρυθμοι εταίροι
Στους προηγούμενους κύκλους των σχετικών προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, οι σχεδόν 10.000 ωφελούμενοι δημιούργησαν από καφέ και καταστήματα γρήγορου φαγητού, μέχρι φυσικοθεραπευτήρια, φροντιστήρια για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κέντρα διαιτολογίας, αλλά και καινοτόμες start-ups – όπως μια επιχείρηση ticket seller που εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece.
Η νέα προκήρυξη θα δίνει έμφαση στη συμμετοχή γυναικών, που αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των εγγεγραμμένων ανέργων, αλλά και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως και σε κατοίκους λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, όπως η Δυτική Μακεδονία.
Το ποσό της χρηματοδότησηςΟι δικαιούχοι της δράσης θα ενισχυθούν με ποσό ίσο προς 17.500 ευρώ θα δοθεί σε τρεις δόσεις:
