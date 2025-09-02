Περισσότεροι από 2.000 νέοι έως 29 ετών θα ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση με επιχορήγηση 17.500 ευρώ

Το ποσό της χρηματοδότησης

-Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)-Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)-Συνεταιρισμό εργαζομένων (άρθρο 24 ν. 4430/2016)Για τις ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται να έχουν συσταθεί από πρώην ανέργους.Οι δικαιούχοι της δράσης θα ενισχυθούν με ποσό ίσο προς 17.500 ευρώ θα δοθεί σε τρεις δόσεις:1η δόση – 5.000 ευρώ: Με την έναρξη της δραστηριότητας2η δόση – 6.000 ευρώ: Μετά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας3η δόση – 6.000 ευρώ: Μετά το δεύτερο εξάμηνο λειτουργίαςΗ διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.Στους προηγούμενους κύκλους των σχετικών προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, οι σχεδόν 10.000 ωφελούμενοι δημιούργησαν από καφέ και καταστήματα γρήγορου φαγητού, μέχρι φυσικοθεραπευτήρια, φροντιστήρια για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κέντρα διαιτολογίας, αλλά και καινοτόμες start-ups – όπως μια επιχείρηση ticket seller που εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece.Η νέα προκήρυξη θα δίνει έμφαση στη συμμετοχή γυναικών, που αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των εγγεγραμμένων ανέργων, αλλά και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως και σε κατοίκους λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, όπως η Δυτική Μακεδονία.