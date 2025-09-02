Βιομηχανία: Μέτωπο δέκα χωρών για φθηνότερο ρεύμα και στήριξη μετά το 2030
Βιομηχανία: Μέτωπο δέκα χωρών για φθηνότερο ρεύμα και στήριξη μετά το 2030
Αντιμέτωπη με υψηλές τιμές και αμερικανικούς δασμούς η Ευρώπη ζητά μέτρα για τον βιομηχανικό κλάδο- Ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση το κύριο μενού -Η Ιταλική συνταγή και οι κινήσεις της Ελλάδας
Μέσα στο καλοκαίρι δέκα ευρωπαϊκές χώρες – Αυστρία, Τσεχία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Σλοβακία και Ισπανία – υπέγραψαν μια στρατηγικής σημασίας Κοινή Δήλωση για τη στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών, στέλνοντας σαφές μήνυμα ενότητας και συλλογικής δράσης στην Ευρώπη.
Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των βασικών βιομηχανικών κλάδων, στην προστασία από αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό και στην ταχεία μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Η συμφωνία αναγνωρίζει ότι οι κλάδοι υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης – χάλυβας, μέταλλα, χημικά και τσιμέντο – πλήττονται από τις αυξομειώσεις του ενεργειακού κόστους και την παγκόσμια υπερπαραγωγή, ενώ παράλληλα καλούνται να επενδύσουν μαζικά για την επίτευξη των στόχων.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των βασικών βιομηχανικών κλάδων, στην προστασία από αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό και στην ταχεία μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Η συμφωνία αναγνωρίζει ότι οι κλάδοι υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης – χάλυβας, μέταλλα, χημικά και τσιμέντο – πλήττονται από τις αυξομειώσεις του ενεργειακού κόστους και την παγκόσμια υπερπαραγωγή, ενώ παράλληλα καλούνται να επενδύσουν μαζικά για την επίτευξη των στόχων.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα