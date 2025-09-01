Χρηματιστήριο Αθηνών: Δυσκολεύτηκαν αλλά έβγαλαν αντίδραση οι αγοραστές, με οδηγό τις τράπεζες

Μίνι ανάκαμψη για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος έμεινε ωστόσο μακριά από τα υψηλά ημέρας - Ξεχώρισαν η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank - Ράλι για την Intralot που έκλεισε σε νέο υψηλό 14 μηνών