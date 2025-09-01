Χρηματιστήριο Αθηνών: Δυσκολεύτηκαν αλλά έβγαλαν αντίδραση οι αγοραστές, με οδηγό τις τράπεζες
Μίνι ανάκαμψη για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος έμεινε ωστόσο μακριά από τα υψηλά ημέρας - Ξεχώρισαν η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank - Ράλι για την Intralot που έκλεισε σε νέο υψηλό 14 μηνών
Με rebound υποδέχθηκε τον Σεπτέμβριο το ελληνικό χρηματιστήριο, έπειτα από τέσσερις συνεδριάσεις απωλειών, μένοντας ωστόσο μακριά από το καλό του «πρόσωπο». Μάλιστα, περίπου μία ώρα πριν τη λήξη των συναλλαγών «φλέρταρε» με νέες απώλειες, αλλά τις απέφυγε έχοντας ως συμμάχους τις τραπεζικές μετοχές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (1/9), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 9,63 μονάδες ή +0,48% και έκλεισε στις 2.031,32 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε στις 25,5 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.044,91 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.019,40 μονάδες. Στο +38,22% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2025. Σε «ρηχά νερά» η συναλλακτική δραστηριότητα, με τον τζίρο να διαμορφώνεται αρκετά κάτω από τον κινητό μέσο όρο 100 ημερών των 217 εκατ. ευρώ, καθώς απουσίαζαν αρκετοί επενδυτές λόγω της αργίας (Labor Day) στη Wall Street.
Οι τράπεζες είχαν σήμερα την τιμητική τους, με την Εθνική και την Alpha Bank να ξεχωρίζουν καταγράφοντας κέρδη κοντά στο +2%. Μετά το «άλμα» +5,6% της περασμένης Παρασκευής, η Intralot συνέχισε τις υψηλές «πτήσεις» σημειώνοντας νέο ρεκόρ 14 μηνών (Ιούλιος 2024), κινούμενη κοντά στο 1,25 ευρώ και με τζίρο άνω των 5 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν ορισμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως η ΔΕΗ, η Aegean, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η HELLENiQ ENERGY, η Cenergy Holdings και η Lamda Development, αλλά και της μεσαίας, όπως η ΑΒΑΞ και η Profile.
Βασικός στόχος για τον Σεπτέμβριο είναι ο Γενικός Δείκτης να παραμείνει σε πρώτη φάση πάνω από τις 2.000 μονάδες και σε επόμενη να διεκδικήσει την επιστροφή του στις φετινές κορυφές των 2.120 μονάδων. Σύμφωνα με την Beta Securities, η εγχώρια αγορά αναμένεται να διατηρήσει την επιλεκτική της στάση και επικεντρώνεται στα αποτελέσματα που ανακοινώνονται αυτή την εβδομάδα.
Η ατζέντα της τρέχουσας εβδομάδας και η εισαγωγή μετοχών της Metlen
Στο πεδίο των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων, την Τετάρτη (3/9) ανακοινώνουν τις οικονομικές τους επιδόσεις ο ΟΠΑΠ, η Quest και η Trade Estates και την Πέμπτη (4/9) η Ideal Holdings. Στην αποκοπή μερισμάτων προχωρούν την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου η ΑΒΑΞ (€0,07 ανά μετοχή) και η Μπλε Κέδρος (€0,05 ανά μετοχή). Για την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την DBRS, με τον καναδικό οίκο να βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερές προοπτικές (trend). Την ίδια μέρα (5 Σεπτεμβρίου) θα δοθούν στη δημοσιότητα τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ β’ τριμήνου.
Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 13.998.756 νέες μετοχές της Metlen PLC, οι οποίες προέκυψαν από την εξαγορά του 9,84% της Metlen SA, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών. Πλέον, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Metlen PLC που είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ ανέρχεται σε 143.022.980 μετοχές. Παράλληλα, ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών στο χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE). Την Τρίτη (2/9) ανακοινώνονται οι αλλαγές στον βρετανικό FTSE 100 με τη μετοχή της Metlen PLC να εισέρχεται στον δείκτη.
Κλειστή η Wall Street – Ανοδικές τάσεις στην Ευρώπη
Από τέσσερις διαδοχικούς μήνες κερδών προέρχεται η Wall Street. Η αγορά προετοιμάζεται για έναν κρίσιμο Σεπτέμβριο, που ιστορικά αποτελεί τον πιο αδύναμο μήνα για τις αμερικανικές μετοχές και για τους τρεις βασικούς δείκτες. Κλειστή λόγω της αργίας της Labor Day θα παραμείνει σήμερα η Wall Street, με τον όγκο συναλλαγών στις παγκόσμιες αγορές να είναι χαμηλός.
Άνοδο καταγράφουν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον δείκτη Stoxx 600 να διαπραγματεύεται στο +0,2% και τις 551 μονάδες. Μεταξύ +0,1% και +0,4% κινούνται οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου. Μεικτή εικόνα παρουσίασαν τα ασιατικά χρηματιστήρια. Ο ιαπωνικός Nikkei διολίσθησε κατά -1,2%, ο Kospi στη Νότια Κορέα έχασε -1,4%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε κέρδη +2,2%.
