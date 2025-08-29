Τι αλλάζει στις μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη – Άμεσες πληρωμές σε δευτερόλεπτα
Τι αλλάζει στις μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη – Άμεσες πληρωμές σε δευτερόλεπτα
Από τον Σεπτέμβριο 2025 οι μεταφορές χρημάτων στην ΕΕ γίνονται άμεσες, με χρέωση κάτω του 1 ευρώ στην Ελλάδα - Ο νέος κανονισμός υπόσχεται ταχύτητα, χαμηλότερο κόστος και αυξημένη ασφάλεια
Από τον Σεπτέμβριο του 2025 οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων σε δευτερόλεπτα, με χρέωση ίση με ενός απλού εμβάσματος. Ο παραδοσιακός τρόπος συναλλαγών θα αλλάξει ριζικά, ενώ οι χρεώσεις θα είναι φθηνότερες από τις μη άμεσες πληρωμές.
Η δυνατότητα αποστολής χρημάτων σε πραγματικό χρόνο θα απελευθερώνει καθημερινά περίπου 220 δισ. ευρώ που σήμερα παραμένουν «παγωμένα» μέχρι να πιστωθούν στους δικαιούχους.
Οι νέες διατάξεις, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από τις 5 Μαρτίου 2024, υποχρεώνουν σε συμμόρφωση τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής της Ευρωζώνης, ώστε, εντός εννέα μηνών (από 5 Δεκεμβρίου 2024), να αποδέχονται άμεσες πληρωμές και, εντός 18 μηνών (από 5 Σεπτεμβρίου 2025), να αποστέλλουν άμεσες πληρωμές.
