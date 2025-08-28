ΤτΕ: Αύξηση €742 εκατ. στις καταθέσεις των νοικοκυριών τον Ιούλιο – Μείωση καταθέσεων και δανείων σε επιχειρήσεις

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε στο 7,2%, τον Ιούλιο του 2025, από 7,0% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων μειώθηκε στο 5,6%, τον Ιούλιο του 2025, από 6,3% τον προηγούμενο μήνα. Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 1.151 εκατ. ευρώ, τον Ιούλιο του 2025, έναντι αύξησης κατά 5.099 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 751 εκατ. ευρώ, τον Ιούλιο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.650 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιούλιο του 2025, ήταν θετική κατά 509 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 93 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στο 2,0% από 1,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα Τον Ιούλιο του 2025, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα παρέμεινε αμετάβλητος στο 10,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.260 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.743 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2025, ήταν αρνητική κατά 1.272 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.384 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 15,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) διαμορφώθηκε στο 16,1% από 15,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 1.109 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.049 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 13,7% από 15,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 164 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 335 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων Τον Ιούλιο του 2025, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 68 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 67 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,3%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων Θετική κατά 81 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιούλιο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 293 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 0,7% από 0,5% τον προηγούμενο μήνα.

II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 2.352 εκατ. ευρώ, τον Ιούλιο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 6.588 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση Μείωση κατά 1.202 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 1.489 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 21,7% από 34,4% τον προηγούμενο μήνα. ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 1.151 εκατ. ευρώ, τον Ιούλιο του 2025, έναντι αύξησης κατά 5.099 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 5,1% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις Μείωση κατά 1.893 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 4.403 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 9,9% από 12,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 1.737 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 4.363 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 156 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 40 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Αύξηση κατά 742 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2025, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 697 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 3,5% από 3,1% τον προηγούμενο μήνα.



