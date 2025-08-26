EΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,6% του τζίρου στα ξενοδοχεία το δεύτερο τρίμηνο – Πτώση 22% στα καταλύματα της Σαντορίνης
H μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών καταλυμάτων παρατηρήθηκε στην Κέρκυρα - Οριακά «κόκκινη» η Μύκονος
Μεικτή εικόνα παρουσίασε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Ο πρώτος κλάδος κατέγραψε μικρή αύξηση, ενώ ο δεύτερος εμφάνισε ισόποση πτώση, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Πιο αναλυτικά, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων, ο τζίρος ανήλθε σε 2.976.884 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, όταν είχε φθάσει τα 2.901.746 χιλ. ευρώ.
Αντίθετα, για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 2.729.441 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 2,6% έναντι του β΄ τριμήνου 2024, όπου είχε ανέλθει στα 2.803.317 χιλ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (10,7%) και η μικρότερη αύξηση (2,7%) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (22,1%).
Συγκεκριμένα, στη Σαντορίνη ο κύκλος εργασιών μειώθηκε από τις 145.177 χιλιάδες ευρώ στις 113.137 χιλιάδες ευρώ. Οριακά «κόκκινη» ήταν και η Μύκονος, με τον τζίρο να υποχωρεί 1,2% στις 74.958 χιλιάδες ευρώ.
Στον κλάδο της Εστίασης, η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε επίσης στη Θήρα με -21%, ενώ η πιο περιορισμένη μείωση, -0,2%, εμφανίστηκε σε Εύβοια και Κω. Την ίδια στιγμή, θετική εικόνα παρουσίασε η Ζάκυνθος, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται κατά +7,3%, αποτελώντας την πιο αισιόδοξη εξαίρεση.
