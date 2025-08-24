Εφορία: Ψηφιακοί ντετέκτιβ και τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της
Πώς θα γίνονται από δω και πέρα οι έλεγχοι - Ο θάλαμος επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ που «βλέπει» τα πάντα. Οι ταμειακές «μιλάνε» στην Εφορία, το Google Maps κατασκοπεύει μαγαζιά, αλγόριθμοι εντοπίζουν φοροδιαφυγή και φωτογραφίες στα social media
Ενας ψηφιακός «ντετέκτιβ» διασταυρώνει τις κινήσεις όλων των τραπεζικών λογαριασμών του ιδιοκτήτη ενός beach bar στις Σποράδες που δεν έχει εκδώσει 5.000 αποδείξεις, συγκρίνει τις αγορές πολυτελών αυτοκινήτων ενός γιατρού στο Κολωνάκι με τα εισοδήματα που δήλωσε, εντοπίζει την απόκτηση διαμερισμάτων από υδραυλικό που εμφανίζεται να ζει με 800 ευρώ τον μήνα. Κάθε κομμάτι του παζλ βρίσκεται σε διαφορετικό μέρος της χώρας, όμως η ΑΑΔΕ συλλέγει και συνθέτει όλα τα στοιχεία από τις αναρτήσεις στα social media με τις διακοπές στις Μαλδίβες, τα ακριβά εστιατόρια, τις φωτογραφίες από τα πάρτυ στη Μύκονο, την ενοικίαση βίλας στο Airbnb, αποκαλύπτοντας την πραγματική εικόνα του εισοδήματος κάθε ελεγχόμενου.
Μοιάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας, το μέλλον όμως είναι ήδη εδώ! Αυτός ο «ντετέκτιβ» δεν είναι άνθρωπος, αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.
Η εικόνα του εφοριακού ελεγκτή που ξεφυλλίζει στοίβες τιμολογίων και αποδείξεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής. Αξιοποιώντας κονδύλια και από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενσωματώνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα της στρατηγικής της για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στόχος δεν είναι απλώς η επεξεργασία δεδομένων, αλλά η δημιουργία «προγνωστικών μοντέλων» που θα εντοπίζουν την παραβατικότητα, πρoτού καν αυτή εκδηλωθεί πλήρως!
Στο υπόγειο ενός συνεργείου και στα σπίτια όπου μπαίνουν ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί, οι συναλλαγές γίνονται με μετρητά που δεν αφήνουν ίχνη, αλλά δημιουργούν μοτίβα: λίγες αποδείξεις στο myData, μικρή κίνηση στο POS, αλλά σταθερές ή αυξανόμενες τραπεζικές καταθέσεις, παρά τα εισοδήματα πείνας που δηλώνει ο επαγγελματίας.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκει τα κενά ανάμεσα σε ροή εσόδων και εξόδων, ξεχωρίζοντας τα «φυσιολογικά» από τα ύποπτα, σαν να φωτίζει έναν ακτινογραφικό θώρακα της οικονομικής δραστηριότητας.
«Τώρα πια οι ταμειακές μηχανές μάς “μιλάνε” και εμείς τις ακούμε πότε κόβουν αποδείξεις και πότε κρύβουν πελατεία και μαύρο χρήμα», λένε οι ελεγκτές της Εφορίας. Σε μια ιδιωτική κλινική στο κέντρο της Αθήνας, όμως, τα ραντεβού στο ψηφιακό πελατολόγιο «μιλούν» περισσότερο κι από τις αποδείξεις: οι ψηφιακές πληρωμές, τα POS και οι καταχωρίσεις στα ηλεκτρονικά βιβλία συγκρίνονται με την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και τις αγορές ακριβών ιατρικών μηχανημάτων.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει την ανάλυση τεράστιου όγκου δεδομένων από πολλαπλές πηγές ταυτόχρονα, αποτελώντας ένα πραγματικό «υπερόπλο» της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.
Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, στην οδό Αμφιαράου στην Κολοκυνθού, θυμίζει… τηλεοπτικά CSI: παρακολούθηση φορτίων με GPS και πλοίων μέσω AIS 24 ώρες το 24ωρο, κατόπτευση ύποπτων δραστηριοτήτων, τηλεκατευθυνόμενα ιπτάμενα drones που καταγράφουν ζωντανά εικόνα και ήχο «live» από επιχειρήσεις σε εξέλιξη, ενώ στο παιχνίδι μπαίνει πλέον και η «κοινωνική» Τεχνητή Νοημοσύνη (Social Media Intelligence).
Πιλοτικά ήδη, αλλά μαζικά από τις αρχές του 2026 πλέον, «ψηφιακοί ντετέκτιβ» και νέες ΑΙ εφαρμογές ανιχνεύουν:
■ Αν π.χ. δέκα άτομα «ποστάρουν» φωτογραφίες από ένα εστιατόριο το ίδιο βράδυ, αλλά οι αποδείξεις της επιχείρησης δεν αντιστοιχούν στον αριθμό των πελατών.
■ Στοιχεία από online πλατφόρμες κρατήσεων για προκρατήσεις σε βίλες.
■ Φωτογραφίες από VIP events και εκδηλώσεις με celebrities ή influencers (πού συμβαίνουν, πώς κανονίζονται, αν έχουν ΑΦΜ, άδεια λειτουργίας, αποδείξεις κ.λπ.).
Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, στην οδό Αμφιαράου στην Κολοκυνθού, θυμίζει… τηλεοπτικά CSI: παρακολούθηση φορτίων με GPS και πλοίων μέσω AIS 24 ώρες το 24ωρο, κατόπτευση ύποπτων δραστηριοτήτων, τηλεκατευθυνόμενα ιπτάμενα drones που καταγράφουν ζωντανά εικόνα και ήχο «live» από επιχειρήσεις σε εξέλιξη, ενώ στο παιχνίδι μπαίνει πλέον και η «κοινωνική» Τεχνητή Νοημοσύνη (Social Media Intelligence).
Πιλοτικά ήδη, αλλά μαζικά από τις αρχές του 2026 πλέον, «ψηφιακοί ντετέκτιβ» και νέες ΑΙ εφαρμογές ανιχνεύουν:
■ Αν π.χ. δέκα άτομα «ποστάρουν» φωτογραφίες από ένα εστιατόριο το ίδιο βράδυ, αλλά οι αποδείξεις της επιχείρησης δεν αντιστοιχούν στον αριθμό των πελατών.
■ Στοιχεία από online πλατφόρμες κρατήσεων για προκρατήσεις σε βίλες.
■ Φωτογραφίες από VIP events και εκδηλώσεις με celebrities ή influencers (πού συμβαίνουν, πώς κανονίζονται, αν έχουν ΑΦΜ, άδεια λειτουργίας, αποδείξεις κ.λπ.).
Και όχι μόνο αυτό!
Οταν μια ψηφιακή εφαρμογή «σαρώνει» αναρτήσεις και εντοπίζει φωτογραφίες πελατών εστιατορίων που παραγγέλνουν σαμπάνιες, στον Θάλαμο Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ οι ελεγκτές θα βλέπουν -σε πραγματικό χρόνο- όχι απλώς αν κόπηκαν οι ανάλογες αποδείξεις, αλλά και πώς πληρώθηκαν (π.χ. με κάρτα ή μετρητά). Ελέγχει έτσι τη ροή του χρήματος και για τα μαγαζιά, αλλά και για τους πελάτες! Υπολογίζει αυτόματα τις πραγματικές δαπάνες τους: Αν δηλαδή στο τραπέζι φαίνονταν από τις φωτογραφίες π.χ. δέκα σαμπάνιες, το σύστημα συμβουλεύεται τον τιμοκατάλογο του καταστήματος από το Διαδίκτυο, εκτιμά την αξία της παραγγελίας και τη συγκρίνει με τις αποδείξεις που εκδόθηκαν!
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
