ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,3% του τζίρου των ελληνικών επιχειρήσεων στα €123,77 δισ. το β' τρίμηνο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «ορυχεία και λατομεία» κατά 15%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «μεταποίηση» κατά 0,9%