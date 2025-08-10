Τράπεζες: Το στοίχημα της πιστωτικής επέκτασης - Στόχος για νέα δάνεια πάνω από 13 δισ. το 2025

To 2024

Ρεκόρ δεκαπενταετίας για τις καταθέσεις

Tην παροχή επιχειρηματικών πιστώσεων υποβοήθησαν τα προγράμματα συγχρηματοδότησης και εγγυοδοσίας αναπτυξιακών φορέων, καθώς και τα τραπεζικά δάνεια συγχρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων τα οποία εντάσσονται στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).Η αναμενόμενη άνοδος του ΑΕΠ το 2025 εκτιμάται ότι θα στηρίξει την αύξηση των τραπεζικών πιστώσεων προς τις ΜΧΕ. Εξάλλου, το χαμηλότερο επίπεδο των επιτοκίων χορηγήσεων, χάρη στη μετακύλιση των μειώσεων των επιτοκίων πολιτικής του Ευρωσυστήματος στα τραπεζικά επιτόκια, θα ασκήσει θετικές επιδράσεις στην πιστωτική επέκταση. Η απορρόφηση δανειακών πόρων στο πλαίσιο του RRF αναμένεται να είναι υψηλότερη το 2025-2026, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της χρηματοδότησης προς τις ΜΧΕ, καθώς (α) ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί αρκετά δάνεια, τα οποία επίκειται να εκταμιευθούν, και (β) αναμένονται νέες υπογραφές συμβάσεων, εν όψει και του τέλους του ορίζοντα του προγράμματος. Τέλος, τη χορήγηση νέων πιστώσεων από τις τράπεζες θα υποβοηθήσουν τα προγράμματα του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2021-2027), καθώς και τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης, κινήθηκε το 2024 πάνω από τις αρχικές προσδοκίες.Το 2024 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αύξησαν τα ενήμερα δάνειά τους και κατ' επέκταση τη βάση εσόδων τους κατά περίπου 13,8 δισ. ευρώ, που αποτελεί την ισχυρότερη επίδοση των 15 τελευταίων ετών, έναντι 5,8 δισ. το 2023.Το 2024 η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Eurobank διαμορφώθηκε στα 3,9 δισ. από 1,8 δις. το 2023, στην Εθνική στα 3,1 δισ. ευρώ από 1,3 δισ. ευρώ, στην Πειραιώς στα 3,6 δισ. ευρώ από 1,5 δισ. ευρώ και στην Alpha Bank στα 3,2 δισ. ευρώ από 1,2 δισ. ευρώ το 2023.Η πιστωτική επέκταση ενισχύθηκε κατά 9% για το 2024 και με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ ενισχύθηκε κατά 9% περίπου στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, κατά 13,8% στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, κατά 0,7% σε ότι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις και κατά 6,3% σε ότι αφορά τα καταναλωτικά δάνεια σε ιδιώτες. Αντιθέτως η πιστωτική επέκταση παρέμεινε αρνητική σε ότι αφορά τα στεγαστικά δάνεια κατά 2,6%.Οι ελληνικές τράπεζες χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω καταθέσεων. Οι καταθέσεις πελατών αντιστοιχούσαν σε περίπου 89% της συνολικής χρηματοδότησης στα τέλη του 2024 και προέρχονταν κυρίως από λιανικούς πελάτες, οι οποίοι είναι συνήθως σταθεροί.Σημειώνεται ότι ο λόγος δανείων προς καταθέσεις ήταν ήδη στα τέλη του 2024 στο 67,2%, γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη πλεονάσματος σε καταθέσεις και άφθονη ρευστότητα.Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 15 ετών αυξήθηκαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Ιούνιο, μετά το «άλμα» των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που καταγράφηκε σε σύγκριση με τον Μάιο.'Αγγιξαν τα 204,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΤτΕ, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2011.Την περίοδο της κρίσης οι συνολικές καταθέσεις είχαν υποχωρήσει μέχρι και κάτω από τα 120 δισ.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ